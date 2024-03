SAN BENEDETTO – Venerdì 22 marzo 2024, si terrà l’incontro di formazione del G.R.I.S. della diocesi di San Benedetto in modalità on line, alle ore 21.15. La relazione “Spiritualità cristiana e/o altro” sarà tenuta dalla professoressa Giancarla Perotti. La relatrice esperta in tematiche teologiche e filosofiche cercherà di fare chiarezza su ciò che è la spiritualità cristiana cattolica dalle altre spiritualità, in modo particolare quelle di origini orientali presenti nella realtà italiana.

Afferma la Perotti: “Da oltre sei decenni risultano ambiguità in diversi campi della società. Nell’ambito dell’istruzione abbiamo assistito alla parzialità dei contenuti dei libri di testo. Testi di scienze e di storia che hanno scritto solo della teoria dell’evoluzione eclissando, mi correggo, eliminando completamente la teoria della creazione, teoria che esisteva prima di quella di quella dell’evoluzione di Charles Darwin e prima della teoria del Big Bang formulata da Alexander Friedmann nel 1929 e completata da George Gamow nel 1940. Considerando che esistono scienziati creazionisti e scienziati evoluzionisti mi sono sempre chiesta il perché è stata omessa totalmente la teoria della creazione”.

Continua la relatrice “Un’altra riflessione che ho fatto da anni e continuo a fare è il chiedermi quale sia stata la motivazione dei docenti che hanno avallato questa parzialità, dato che molti di loro si sono professati cattolici e quindi si suppone che hanno partecipato a celebrazioni eucaristiche nelle quali è prevista la professione di fede, cioè la recita del credo cattolico: ‘Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra’ ”.

Abbiamo bisogno di fare il punto della situazione, dobbiamo svegliarci dal sonnambulismo che ci ha contagiato e fare appello alla nostra mens critica così afferma l’ultra centenne, filosofo francese Edgar Morin nel suo libro pubblicato nel 2022 dal titolo Svegliamoci! Possiamo comunque dire che questi tempi erano già stati descritti dall’apostolo Paolo nella seconda lettera a Timoteo. “Verrà il tempo, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma per il prurito di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi alle favole” (2Tim. 4,-3-4).

Anche nell’ambito religioso possiamo scorgere altra ambiguità. Oggi i cattolici hanno il fascino della spiritualità orientale. Dobbiamo comunque affermare che la visione del mondo e della vita degli orientali è ben diversa da quella cattolica: “In filosofia” spiega la docente, “campeggia il monismo (la realtà ha una sola dimensione) e alla religione soggiace il panteismo (Tutto è Dio, Io sono Dio). In Occidente invece è fondamentale il presupposto dell’alterità (relazionalità) tra Io e Tu, tra Creatore e creatura, come è richiesto da ogni religione rivelata, quale quella ebraica e quelle cristiane”. Abbracciare la spiritualità cristiana significa abbandonare quella cattolica. In questo link https://www.youtube.com/watch?v=GS4ASMlhaT0 è possibile ascoltare la testimonianza di Claudia Koll. La Koll, nota attrice italiana, aveva seguito per diversi anni la meditazione trascendentale e nella testimonianza racconta ciò che le è accaduto.

La Perotti durante l’incontro metterà a confronto la spiritualità cattolica con altre spiritualità. “Sono sicura che se i cattolici conoscessero la spiritualità di tanti maestri cattolici, cito solamente Teresa D’Avila, Giovanni della Croce sicuramente ne sarebbero attratti e non si preoccuperebbero di cercarne altre”.

Si ricorda che il Centro di Ascolto del G.R.I.S. è aperto ogni giovedì dalle 16 alle 17.30 presso l’ufficio sito a San Benedetto, via Pizzi, 25 ed è possibile chiedere per urgenze appuntamento al numero telefonico 3475313296.

Chi desidera collegarsi per partecipare alla conferenza “Spiritualità cristiana e/o altro” può richiedere il link al seguente indirizzo mail: giancarlaperotti@gmail.com.