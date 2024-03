MONTEPRANDONE – Due posti per la Serie A Silver. Scatta un altro campionato, al via la poule playoff (sei squadre in lizza: le prime due dei tre raggruppamenti, si gioca fino al 25 maggio).

L’Handball Club Monteprandone, che il 9 marzo ha chiuso la stagione regolare al secondo posto del girone C, superando Noci, sabato alle 18.30 riparte proprio dal palazzetto di via Colle Gioioso. Stavolta l’avversario è il Bologna United, arrivato primo nel gruppo B.

“Adesso inizia la seconda tappa del nostro campionato. Sicuramente il livello delle avversarie è molto più alto” sottolinea il coach dei verdi, Andrea Vultaggio.

“Proveremo a fare il meglio, una partita alla volta. Bologna, insieme a Belluno e San Vito (Team Mascalucia e Prato le altre in gara), è una delle favorite per i due posti che portano in Silver. Il loro organico è attrezzato anche con giocatori di categoria superiore e per noi confrontarci con una squadra così forte è motivo di grande entusiasmo. Ci impegneremo al massimo per non sfigurare”.

L’ingresso al Colle Gioioso, al solito, sarà gratuito. “Ne approfitto per fare appello al nostro fantastico pubblico affinché ci possa aiutare come ha fatto nelle gare precedenti” conclude coach Vultaggio.