Alcune persone brillano di una luce che li avvolge e ispira chiunque le incontri.

E’ successo a noi della redazione, che abbiamo avuto l’onore di conoscere e apprezzare Valentina Gjini e la sua meravigliosa famiglia.

Abbiamo incontrato il marito Domenico Pierantozzi tanti anni fa, in quanto sponsor del nostro giornale con la storica attività EDI OLIVE, e abbiamo conosciuto lei, una donna dallo sguardo dolce e sincero.

“Il Signore mi ha dato la fortuna di incontrarla, per me è grandissimo motivo di orgoglio avere avuto Valentina come moglie” ci racconta Domenico, 25 anni insieme sono un dono che non ha mai smesso di apprezzare, un dono reso ancora più prezioso dalla nascita dei loro due figli: Ilda e Vincenzo.

Valentina è nata a Derven, in Albania, nel giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre, e ci ha lasciato l’8 marzo, giorno dedicato alle donne. Due date che rappresentano l’essenza di una donna che ha sorriso alla vita, regalando sempre parole buone e positive a chi ha incontrato nel suo cammino. Paziente, sorridente e generosa, ha saputo accogliere e supportare chi le è stato accanto con una dolcezza “disarmante” e con un atteggiamento sempre pronto a risolvere i problemi e a sanare i contrasti.

La suocera Carolina la ricorda con amore, Valentina la chiamava “mamma”, con quel rispetto tipico di una tradizione popolare che amava onorare.

La sua famiglia di origine e la comunità albanese le sono state vicine e la hanno salutata con una cerimonia funebre bella, condividendo lacrime ma anche sorrisi ed una energia positiva che ben la rappresenta. I familiari, commossi, ringraziano con tutto il cuore i tanti che hanno tributato l’ultimo saluto a Valentina.

Oggi lascia un grande vuoto, ma la sua famiglia sta superando questo momento difficile grazie alla fede e all’esempio di bontà e gentilezza che ha caratterizzato la sua vita.

Le più sentite condoglianze dalla redazione di Riviera Oggi. Ciao Valentina!

Valentina con Domenico, Ilda e Vincenzo

Valentina con un melograno da record: qui l’articolo https://www.rivieraoggi.it/2015/10/28/209747/melograno-da-record-da-edi-olive/

Valentina e Domenico, con la piccola Ilda, nel giorno delle loro nozze

Valentina da ragazza