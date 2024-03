GIULIANOVA – L’associazione Amici Polizia Penitenziaria collaborerà anche per il 2024 con l’ Amministrazione Comunale per la tutela della sicurezza e dei beni pubblici. Nei giorni scorsi, infatti, è stata siglata in municipio l’intesa che impegna il Comune e l’associazione nel reciproco rispetto di clausole volte alla salvaguardia della comunità.

L’ Associazione Polizia Penitenziaria, rappresentata dal presidente Claudio Amatucci, garantirà la sorveglianza del territorio comunale, dei parchi, dell’ ambiente e del patrimonio culturale. Collaborerà con la Polizia locale nel corso di manifestazioni pubbliche e vigilerà sugli scolari in entrata ed in uscita dei plessi.

Presenti alla sottoscrizione dell’accordo, il Vice Sindaco Lidia Albani e l’assessore Marco Di Carlo