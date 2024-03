WEB TV – Nuova puntata di Punto. E a capo – Speciale Elezioni Cupra Marittima.

In vista delle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno a Cupra, Mario Pulcini portavoce di ‘Cupra per tutti’ pone il focus sul valore di un agire collettivo inclusivo. “I rappresentanti del nostro comitato sono professionisti in molteplici settori. Esperti nel mondo sanitario, nella progettazione urbanistica che è in grado di poter mettere in correlazione i beni archeologici di Cupra con la sua paesaggistica, nell’imprenditoria e nello sport al fine di sostenere le attività giovanili rafforzando i luoghi di aggregazione polifunzionali” – spiega Pulcini agli elettori, ribadendo – “Diverse generazioni a confronto con la consapevolezza di poter dare ai cittadini cuprensi una voce alternativa, pensata in armonia con le cose semplici e genuine del territorio”.

Segui la puntata.