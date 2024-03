SAN BENEDETTO – Adesso che del Ballarin esiste solo il ricordo, durante la seduta del “Question Time” del Consiglio Comunale del 20 Marzo, La Consigliera Annalisa Marchegiani chiede i conti di quel che ne sarà di quell’area, date alcune indiscrezioni sulla stampa rispetto ad un presunto mutuo per completare l’opera.

La domanda di attualità enuncia quanto segue:

«Considerato l’ interesse pubblico domando al sindaco di chiarire il costo complessivo del restyling del Ballarin: se è vera la notizia che intende accendere un muto, e se la fondazione Carisap ha confermato il contributo di 450.000 Euro garantito alla precedente amministrazione, chiarire la destinazione del manufatto commerciale o dei manufatti, se verrà realizzato museo della Sambenedettese come assicurato in campagna elettorale, se è vero che intende dare in affidamento manufatto e parco ad un partner privato»

«Il costo, per ora, sono i fondi che abbiamo ottenuto da Pnrr. quindi non è che abbiamo delle variazioni. – risponde il sindaco Spazzafumo – con la Fondazione abbiamo abbiamo avuto la certezza di 450.000 Euro perché abbiamo dovuto presentare una relazione ben dettagliata su quelle che erano le le attività da svolgere per avere quella cifra lì»

Il Sindaco quindi assicura che ci saranno i fondi della Carisap, dipendentemente dai nuovi accordi presi con la Fondazione, dato che il finanziamento in un primo momento sembrava respinto perchè venivano a mancare i presupposti di condivisione con la città e di mantenimento della Curva Sud così come espresso chiaramente nel Bando:

La Fondazione, consapevole dell’importanza non solo urbanistica, ma anche simbolica del Ballarin, emblema di tradizione e identità della comunità locale, e non solo, ha deciso di rendere disponibile un importante sostegno economico a beneficio del Comune di San Benedetto del Tronto. Attesa l’importanza del bene in questione, la Fondazione ha raccomandato al Comune, quale condizione funzionale alla concessione del contributo ed alla realizzazione dell’opera, la condivisione di un percorso partecipato con la comunità locale, che appare la migliore modalità atta a garantire l’efficacia dell’intervento. La Fondazione attende, a seguito dell’esecuzione della fase di ascolto con i cittadini, di ricevere dal Comune di San Benedetto del Tronto un progetto esecutivo, che dovrà auspicabilmente tenere in debita considerazione, la riqualificazione della gradinata Sud dell’impianto, prevedendo spazi polifunzionali di inclusione sociale, ed una sezione dedicata alla storia della locale squadra di calcio.

«Per quanto riguarda il mutuo, vedremo – Prosegue il Sindaco – Se devo accendere un mutuo per completare un impianto che che va a servizio della città, perché no? se possiamo fare con i fondi nostri, lo faremo con i fondi nostri.»

Non soddisfatta delle risposte del Sindaco, la Consigliera replica: «Non so la stampa da chi abbia avuto queste informazioni, dove si parlava di un un investimento ulteriore di 1 milione e mezzo o 2 milioni di euro, per completare l’opera, fermo restando quello che sono i fondi del Pnrr e il contributo Carisap. Lei dice: “abbiamo presentato una relazione”, però io credo che anche Carisap vorrà avere ulteriori conferme sul progetto condiviso e soprattutto sullo scopo sociale.»

Il mutuo io direi magari anche no – conclude la dottoressa Marchegiani –Pensare di indebitare la città, per un’opera che chiaramente è un progetto nato male e speriamo non finisca peggio, credo che sia un’ aberrazione. Fate questo “Canaletto” fin dove arrivate con le somme che avete, perché tanto con l’abbattimento della Curva è calato sipario; peggio di così non si poteva fare»