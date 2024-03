MONTEFIORE DELL’ASO – Sabato 23 e domenica 24 marzo, il FAI Giovani San Benedetto del Tronto organizza a Montefiore dell’Aso un weekend ricco di eventi ispirati al tema “percorsi del tempo”.

Sarà possibile visitare:

Il Museo dell’Orologio: un’eccellenza locale che conserva oltre 200 orologi, compresi interi orologi meccanici da torre, come quello del 1931 proveniente dalla Torre Civica di Montefiore, oltre a orologi e sveglie di tutti i tipi, materiali per la comprensione del funzionamento degli orologi solari, calendari, testi e documenti legati al tempo.

Casa natale di Adolfo De Carolis: in occasione del 150° anniversario dalla nascita dell’artista, la casa natale sarà aperta al pubblico con opere legate al tempo e al territorio Piceno.

Orologi solari e meccanici di Montefiore: dal punto di accoglienza in borgo Giordano Bruno (vicino piazza Antognozzi), partirà l’apertura del “Borgo di Montefiore”, con varie tappe tra gli orologi e i beni di Montefiore legati al tempo: gli orologi della chiesa di San Filippo, della Torre Civica, dell’ex convento delle domenicane e della Collegiata di Santa Lucia, il portale della Pinnova nell’abside esterna della Collegiata, la chiesa di San Francesco con i suoi splendidi affreschi trecenteschi del Maestro di Offida, e l’emiciclo romano.

Oltre alle visite proposte dal FAI, nelle due giornate Montefiore dell’Aso si vestirà a festa, proponendo altri eventi culturali e visite ad altri beni: i partecipanti alle Giornate FAI potranno infatti visitare a costo ridotto il Polo museale di San Francesco, che ospita il meraviglioso “Polittico di Montefiore” di Carlo Crivelli, oltre alle opere di De Carolis, Domenico Cantatore e Giancarlo Basili. Verrà inoltre aperto dai proprietari Palazzo Montani, splendida dimora privata edificata nell’800 a ridosso delle mura cinquecentesche del borgo, inglobandone una delle torri. Le attività presenti nel borgo offriranno infine sconti ai partecipanti alle Giornate FAI.

«L’amministrazione comunale», dichiara Lucio Porrà, sindaco di Montefiore dell’Aso, «ha accolto la proposta del Gruppo FAI Giovani di San Benedetto del Tronto, condividendo l’obiettivo di promuovere i beni culturali non solo istituzionali ma di tutta la comunità. Il nostro sostegno va all’originalità dell’iniziativa, per questo abbiamo attivato tutte le risorse a disposizione per facilitare l’itinerario pensato a Montefiore nei suoi luoghi ancora in parte sconosciuti, seppure di grande valore storico e culturale. L’obiettivo che intendiamo raggiungere, anche grazie alla luce proiettata dal FAI, è di richiamare il valore dei beni custoditi nel nostro territorio, sia come incentivo per le presenze turistiche sia per motivare la comunità a tutelare i propri valori originali».

