Tre intense mattinate di confronto, orientamento e reciproca conoscenza tra imprenditori e studenti all’Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Guastaferro”, che la scorsa settimana ha ospitato la prima edizione di “Jobs&Training”.

L’evento, promosso dalla scuola in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia, il Centro per l’Impiego di San Benedetto e le associazioni di categoria più rappresentative del territorio – tra cui la Cna di Ascoli Piceno – ha permesso a centinaia di studenti di elaborare un curriculum nell’ambito di un percorso laboratoriale e, in una seconda fase, di conoscere più da vicino la realtà professionale degli imprenditori del territorio attraverso dei colloqui dedicati con i recruiter di aziende selezionate.

Per l’occasione, lunedì 11 marzo una delegazione di imprenditori del settore Benessere e sanità della Cna di Ascoli Piceno, accompagnati dalla responsabile Monica Fagnani e dalla presidente Laura De Simone, ha incontrato i ragazzi delle classi terze del settore Benessere dell’IIs “Guastaferro”, presentando loro le opportunità offerte dal mondo del lavoro.

Al tempo stesso, i colloqui con i giovani studenti hanno contribuito a mettere in evidenza le competenze e le aspettative delle nuove generazioni che tra qualche anno saranno chiamate a mettersi in gioco sul piano professionale, favorendo una proficua occasione di incontro tra datori di lavoro e potenziali risorse da impiegare nel prossimo futuro.

Grande soddisfazione espressa dagli imprenditori presenti a scuola, felici di condividere la propria esperienza professionale e di confrontarsi con dei giovani estremamente validi e con le idee chiare, che una volta terminati gli studi potranno intraprendere dei percorsi di stage, tirocinio e apprendistato in azienda.

“Abbiamo ottenuto dei feedback estremamente positivi da parte dei nostri associati, entusiasti all’idea di poter dialogare e confrontarsi con dei ragazzi preparati e particolarmente motivati – commentano Monica Fagnani, responsabile di Cna Benessere e sanità Ascoli Piceno, e Laura De Simone, presidente di Cna Estetica Ascoli Piceno – Si tratta indubbiamente di una grande opportunità per la crescita dei più giovani, ma anche per il futuro del tessuto imprenditoriale locale, che avverte un forte bisogno di poter fare affidamento su nuove risorse. Siamo convinti che da questi incontri estremamente proficui possano nascere delle opportunità lavorative per gli studenti coinvolti. Come associazione crediamo fermamente nell’importanza di favorire l’incontro tra domanda e offerta per far fronte all’ormai annosa carenza di manodopera in alcuni settori chiave della nostra economia. In questo senso, ci auguriamo che il successo di questa prima edizione di “Job&Training” rappresenti il punto di partenza di un percorso da coltivare nel tempo”.