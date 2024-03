MONTEPRANDONE – Con una nuova veste grafica e una maggiore fruibilità è di nuovo online il sito monteprandonelavoro.it, un luogo digitale dove domanda e offerta di lavoro si incontrano.

Il progetto nato dieci anni fa con l’obiettivo di offrire aiuti e incentivi ad aziende delle Province di Ascoli Piceno, Fermo e Teramo che assumono persone disoccupate residenti a Monteprandone, nel tempo ha permesso a oltre 200 aziende di reclutare altrettanti lavoratori con contratti a tempo indeterminato, pieno o part-time (non inferiore al 50%), della durata non inferiore a 12 mesi ottenendo contributi a fondo perduto.

Nel 2020 l’Amministrazione comunale ha ritenuto necessario apportare modifiche al regolamento comunale ampliando l’entità del contributo. Da 1.500 euro una tantum si è passati a 3.000 euro se l’azienda ha sede nel Comune di Monteprandone e a 2.000 euro se ha sede negli altri comuni della Provincia di Ascoli Piceno, Fermo o Teramo, operanti nei settori dellindustria, agricoltura, terziario, commercio, artigianato, turismo, servizi (con esclusione dei datori di lavoro domestico).

Con l’obiettivo di rendere il portale ancora più fruibile per lavoratori e aziende, è stato deciso di optare per un restyling grafico e di affidarlo alla cooperativa Abilita. Oggi il portale è tecnologicamente più avanzato e adeguato alle normative in materia di privacy policy.

Offre ulteriori funzionalità rispetto alla precedente versione come la sezione “pillole di formazione” dove è possibile trovare consigli utili al lavoratore e alle aziende ad esempio come compilare un curriculum vitae, come affrontare un colloquio di lavoro, come utilizzare gli strumenti del digitale per accedere ai servizi pubblici.

“Dopo il periodo della pandemia, al fine di fronteggiare la crisi economica del tessuto produttivo locale e la perdita di un impiego da parte di numerosi cittadini di Monteprandone, ci siamo resi conto che il progetto Monteprandone Lavoro necessitava di una profonda revisione – spiega il sindaco Sergio Loggi – per questo abbiamo innalzato il contributo una tantum cercando di incentivare le aziende ad assumere a tempo indeterminato lavoratori del territorio. Ci è sembrata una azione concreta, nei limiti del possibile, in un momento tanto difficile. Poi ci siamo resi conto che, nel cammino irreversibile di innovazione digitale in cui siamo tutti coinvolti, il nuovo sito Monteprandonelavoro.it poteva essere uno strumento efficace, semplificandolo e rendendolo più accessibile, per permettere a disoccupati ed aziende di mettersi in contatto facilmente e senza intermediari. Invitiamo pertanto i residenti in cerca di un lavoro a caricare il proprio curriculum e le aziende a registrarsi per consultarli”.

Ricordiamo che il servizio è riservato ai cittadini residenti a Monteprandone in cerca di un lavoro che possono caricare il proprio curriculum sul portale web www.monteprandonelavoro.it. Le imprese a loro volta possono iscriversi e, accedendo alla sezione riservata, visionare i curricula dei lavoratori che hanno aderito al progetto e che sono disponibili ad essere assunti.

Ulteriori informazioni sono reperibili su www.monteprandonelavoro.it oppure contattando l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune ai numeri 0735.710935 o all’indirizzo mail: servizisociali@comune.monteprandone.ap.it.