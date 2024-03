SAN BENEDETTO – Martedì 2 aprile 2024 sarà l’ultimo giorno per iscriversi al corso gratuito di italiano per stranieri organizzato dal Comune di San Benedetto – Assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con l’Alliance Française.

Il corso permetterà di acquisire e potenziare le funzioni comunicative, preparare i corsisti all’ottenimento della certificazione CELI A2 per la carta di soggiorno e al CELI B1 per la cittadinanza.

Le lezioni si terranno in orario pomeridiano presso l’aula magna della Chiesa Madonna della Marina sita in via Pizzi. Ogni corso avrà una durata di 15 lezioni della durata di due ore per complessive 30 ore di lezione. Per ogni livello (laddove sarà necessario diversificare i corsisti in base al livello) è prevista la partecipazione di 20 allievi.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione necessario per sostenere i necessari esami. A tal proposito, l’Associazione ha stipulato una convenzione con l’Università per stranieri di Siena (ente certificatore per la lingua italiana) per la somministrazione degli

esami CISL, offrendo la possibilità di sostenere gli esami in più sessioni.

Le iscrizioni scadono il 2 aprile 2024, il modello di domanda è disponibile al Settore Politiche Sociali, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e sul sito www.comunesbt.it (sezione “Altri avvisi pubblici”).

“Siamo lieti che questa collaborazione con l’Alliance Francaise abbia portato alla riconferma di questa iniziativa – sottolinea l’Assessore alle Politiche Sociali Andrea Sanguigni – anche perché sono sempre crescenti le richieste di partecipazione a questo tipo di corsi, necessari per migliorare l’integrazione”.