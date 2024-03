SAN BENEDETTO – Nelle giornate di sabato 10 e sabato 17 febbraio 2024, le classi 4A e 4D del Liceo Scientifico “Rosetti” hanno vissuto una coinvolgente esperienza PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) presso la clinica privata Villa Anna a San Benedetto.

Cordialmente accolti dal direttore amministrativo, Giuseppe Buonarrota, e dal direttore sanitario, il dottor Gabriele Dragoni, gli studenti hanno avuto modo di conoscere i medici Viardo Goffi, Carlo Manieri, Gino Orsolini, Roberto Pilotti, Giosia Di Saverio e Giuseppe Cafini che hanno suscitato l’attenzione esplorando alcuni aspetti delle visite ambulatoriali di cardiologia, chirurgia, ginecologia, oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatra e urologia.

Ogni intervento è stato contraddistinto dal desiderio di infondere motivazione negli studenti; è inoltre risultata evidente la passione dei professionisti per la propria attività: i medici sono riusciti a far comprendere quanto in realtà la medicina, in tutte le sue forme e sfaccettature, sia amore per ciò che si fa e tanto, tantissimo sacrificio che viene sempre ripagato.

Successivamente gli studenti divisi in piccoli gruppi hanno visitato la struttura accedendo agli ambulatori e visionando la strumentazione, così da comprendere più chiaramente le situazioni operative e pratiche e poter osservare il funzionamento di una struttura sanitaria.

Di forte impatto la visita ai reparti specialistici, come quello di Radiologia, ma anche alla sala operatoria. L’intera prima giornata ha svelato la mole di persone che lavorano dentro una simile struttura: infermieri, dottori, personale amministrativo, ma anche OSS e tecnici di laboratori che contribuiscono in modo determinante alla messa in salute dei pazienti, grazie ad un lavoro in team di tante figure che si occupano per vari aspetti delle diagnosi e della cura.

Nella seconda giornata le classi hanno incontrato i medici anestesisti dottoressa Claudia Anastasi e dottor Giorgio Tordini che, dopo una breve introduzione alla loro professione, hanno consegnato dei questionari volti a rilevare le conoscenze degli studenti su droghe e dipendenze. Successivamente il direttore amministrativo, Giuseppe Buonarrota, ha introdotto i ragazzi al mondo dell’amministrazione di una struttura sanitaria. Infine il cardiologo dottor Alessandro Core ha illustrato alcune manovre di rianimazione cardiopolmonare, fornendo informazioni che un giorno tutti, a prescindere dal percorso scelto, potrebbero utilizzare per salvare delle vite.

Gli incontri si sono configurati come una significativa esperienza di orientamento. In entrambe le occasioni, i medici non hanno mai smesso di trasmettere la loro passione per un lavoro che, oggi più che mai, ha bisogno di giovani donne e uomini pronti ad aiutare e salvare altre vite umane.

Gli studenti ringraziano tutti coloro che hanno loro permesso di vivere una esperienza così profonda e coinvolgente, dalla Dirigente Scolastica, Stefania Marini, alla professoressa Genoveffa Simone, referente per l’attività PCTO, ai docenti accompagnatori Stefania Buttafoco, Ulisse Ulissi, Chiara Valeri, all’intero staff della Clinica Villa Anna, che con grande professionalità e calore ha aperto le porte della struttura a chi si sta interrogando con curiosità e a volte timore sulle scelte future.