GROTTAMMARE – Ieri, 18 marzo, per la terza ricorrenza della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus, l’Amministrazione comunale ha organizzato una cerimonia commemorativa in via Osvaldo Licini.

Per l’occasione, è stata posizionata una targa nell’area verde della strada, già piantumata a mandorli in ricordo dei 21 grottammaresi che hanno perso la vita a causa dell’epidemia.

Nonostante la pioggia, l’iniziativa ha raccolto l’adesione di tanti cittadini che si sono uniti alle autorità locali nel ricordo dei propri congiunti, amici e conoscenti.

“Era il 2021 quando abbiamo dedicato un’area verde alle vittime del Covid, piantando alberi di mandorlo per ogni vittima – ricordano il sindaco Alessandro Rocchi e l’assessore alla sostenibilità e salute, Alessandra Biocca -. A 4 anni dall’evento pandemico, nella Giornata nazionale dedicata alle vittime, abbiamo posizionato una targa per non dimenticare i nostri concittadini. Oltre a loro, il nostro pensiero e la nostra vicinanza va ai loro familiari, senza dimenticare la nostra immensa gratitudine a coloro che si sono adoperati nel supporto e nell’assistenza a tutta la comunità: i singoli volontari e quelli della protezione civile, ma anche tutto il personale che opera negli ospedali, dai medici, infermieri, agli operatori socio-sanitari”.

La Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus è stata istituita con la Legge 18 marzo 2021, nr. 35, al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute. In Italia, l’emergenza sanitaria è stata decretata il 10 marzo 2020, con il blocco totale di persone e attività per limitare i contagi. È terminata ufficialmente il 21 maggio 2023.