SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continua la VI edizione della kermesse letteraria e musicale In Art, organizzata dall’associazione culturale Rinascenza con la direzione artistica di Annalisa Frontalini.

Appuntamento venerdì 22 marzo alle 20.45 al Cineteatro Concordia di San Benedetto con “Amor ch’a nullo amato amar perdona”. Ospiti della terza serata di In Art saranno l’ingegnere, imprenditore e scrittore Simone Terreni e le musiciste Chiara Raggi e Giovanna Famulari.

Simone Terreni aprirà l’incontro alle 20.45 con una lettura recitata del Canto V dell’Inferno di Dante e la presentazione del libro “A superar lo inferno” (Flaco Editore). Dialogherà con l’autore l’avvocato e poeta Gianni Balloni; interverranno l’Assessore alla Cultura del Comune di San Benedetto del Tronto Lia Sebastiani e la Pink Ambassador di Bologna di Fondazione Veronesi, Federica Benatti. Al progetto Pink Ambassador di Fondazione Veronesi sarà devoluto l’intero ricavato dalla vendita dei libri.

La serata continuerà alle ore 22 con Chiara Raggi (voce, chitarra classica, acustica e elettrica) e Giovanna Famulari (violoncello e voce) nel concerto “In punta di corde”.

Simone Terreni è Ingegnere e Imprenditore Digitale. Classe 1972, è Managing Director di VoipVoice, CEO & Founder di Inside Factory. Sostenitore dell’Innovazione Tecnologica, attraverso i servizi voce VoIP e fibra di VoipVoice – una delle 50 principali aziende di telecomunicazioni in Italia – si propone di promuovere la digitalizzazione delle TLC e lo Smart Working in tutta Italia, tema sul quale ha scritto l’ebook guida “Lo Smart Working non si improvvisa”. Formatore, è ideatore di testi sull’importanza di una corretta educazione digitale come “Scilla e il Telefonino”. Innovatore e storyteller, dalla passione e dallo studio di Dante ha dato vita prima al progetto @ladivinacommediasutiktok, diventando uno dei Creator della Comunità di Tik Tok Italia, e poi al suo libro “A superar lo Inferno” sulla crescita personale e professionale. È stato inserito tra i 100 Top Manager 2021 secondo Forbes. Recentemente è salito agli onori delle cronache nazionali per aver normalizzato l’assunzione di una collaboratrice in gravidanza, gesto che gli è valso il “Pegaso d’argento della Regione Toscana”, un riconoscimento ufficiale per aver promosso politiche di accesso al lavoro basate sulle pari opportunità. Libri pubblicati: “Dai segnali di fumo ai social” (Giunti editore), “Scilla e il telefonino” (Librì progetti educativi Editore), “Lo smart working non si improvvisa” (E-Book Insider Factory), “A superar lo inferno” (Flaco editore), “50 Menti Visionarie” (Flaco Editore).

“A superar lo Inferno” (Flaco Editore). Il libro è un omaggio al Sommo Poeta: uscito nel 2021 nel settimo centenario della morte, attualizza gli insegnamenti della Divina Commedia ai giorni nostri. Il lettore si troverà a perdersi nella selva oscura per scendere attraverso i gironi infernali fino ad affrontare Lucifero, il nemico più grande, cioè se stessi. Questo viaggio non lo compirà il lettore in solitaria ma troverà insieme a lui la saggia guida di Virgilio che vestirà i panni di un “coach”, aiutando il lettore stesso a superare le difficoltà che incontrerà lungo la strada. Ma ci sarà anche Beatrice, la donna che porta alla beatitudine, impersonificata dalla motivazione quotidiana. E poi ovviamente Dante, l’esempio di colui che ce l’ha fatta e che può dimostrare al lettore che raggiungere i propri obiettivi è possibile se si imparano a gestire le soft skill riconducendole all’intelligenza emotiva, se si smette di procrastinare, se si comprende l’importanza del public speaking e di costruire un personal branding efficace, se si imparare a utilizzare il pensiero laterale. La ricompensa, il superamento delle difficoltà della vita quotidiana è ovviamente poter “riveder le stelle”.

Chiara Raggi. Cantautrice, chitarrista, compositrice e produttrice discografica, Chiara Raggi è founder & director di Musica di Seta, etichetta discografica dedicata alle cantautrici. Ha all’attivo cinque album: Molo 22 (2009), Disordine (2015), Blua Horizonto (2019) cantato in lingua Esperanto, La Natura e la Pazienza (2020), Nuda (2023). Vincitrice di numerosi premi, ha suonato sui più importanti palcoscenici e festival italiani e internazionali portando la sua musica in Francia, Germania, Spagna, Belgio, Svizzera, Stati Uniti. È direttrice artistica del Festival di Musica d’Autrice “Eco di Donna Evolution”, nato a Rimini nel 2019. Insieme a Giovanna Famulari, nel 2023, è sul palco scenico al fianco di Moni Ovadia nel concerto-spettacolo “L’Altra Teresa”, coi testi originali di Dacia Maraini, le musiche di Sergio Cammariere, la regia di Moni Ovadia (anche in palcoscenico come voce narrante). A settembre 2023 comincia la messa in onda del programma radiofonico, da lei scritto e condotto, su RETE2 della RSI-Radio Televisione Svizzera Italiana, dal titolo “Musica di Seta”, viaggio in punta di corde nella musica d’autrice, che vede la partecipazione musicale e narrante di Giovanna Famulari. Da questo programma nasce l’album “In punta di corde” live alla RSI delle due musiciste.

Giovanna Famulari. Diplomata al conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste, è violoncellista, pianista, arrangiatrice e produttrice artistica. Vincitrice di numerosi premi, ha al suo attivo la realizzazione di più album con collaborazioni artistiche prestigiose di diversi artisti. In particolare con Tosca ha coprodotto “Il suono della voce”, e ha vinto due Targhe Tenco per “Morabeza” e il Nastro d’Argento per “Il suono della voce”, un docufilm prodotto da Rai cinema. Ha fatto conoscere il suono del suo violoncello nei più prestigiosi teatri del mondo. Per la Rai Radiotelevisione Italiana si è esibita in numerosi programmi tv e radiofonici, oltre ai suoi progetti musicali da solista collabora con diversi artisti nazionali ed internazionali tra cui, Tosca, Teho Teardo, Linda May Han Oh, Solomon Burke, Ron, Nicola Piovani, Sergio Cammariere, Lenny White, Fred Martins, Marcus Eaton, Mogol, Vinicio Capossela, Gegè Telesforo, Joe Barbieri, Luca Barbarossa e altri. Ha lunga esperienza teatrale e televisiva dove ha collaborato come compositrice, arrangiatrice e musicista con Peter Stein, Alfredo Arias, Giovanni Veronesi, Carlo Quartucci, Giancarlo Sepe, Lina Sastri, Tony Servillo, Rocco Papaleo, Moni Ovadia, Aldo Cazzullo, Massimo Popolizio e altri.

“In punta di corde”. Un album registrato live alla RSI – Radio Televisione Svizzera Italiana durante il programma radiofonico “Musica di Seta, viaggio in punta di corde nella musica d’autrice”, in onda settimanalmente da settembre 2023 su Rete 2. Scritto e condotto da Chiara Raggi con la partecipazione di Giovanna Famulari, il programma propone alcune delle più importanti cantautrici italiane attraverso storie e canzoni: donne pioniere, capaci di raccontarsi e raccontare conquiste e scelte di vita e, attraverso le loro storie, la forza della parola e del linguaggio universale della musica, donne capaci di ritagliarsi un posto autorale nel panorama musicale italiano. Raggi e Famulari hanno riletto in ogni puntata – voci, chitarre classiche, acustiche, elettriche e violoncello – alcuni brani delle protagoniste, da canzoni iconiche, reinterpretate con arrangiamenti arditi, a perle ricercate e meno conosciute. Questa rilettura è diventata un album prodotto da RSI e Musica di Seta, in uscita il 7 novembre 2023, e un concerto in cui, attraverso le canzoni di autrici e cantautrici – da Nada a La Rappresentante di Lista, da Carmen Consoli a Grazia di Michele, Madame, Rettore, Giuni Russo, Mariella Nava, Paola Turci, Cristina Donà – vengono trattati temi importanti e necessari: accettazione di sé, consapevolezza, legittimazione del proprio lavoro.

Le parole di Chiara Raggi: “Non avrei mai immaginato di realizzare un album di cover e questo progetto, ad oggi, è l’unica strada confortevole e percorribile che sono riuscita immaginare. La scelta delle canzoni è il frutto di una storia personale, di ascolti, gusti musicali e di una ricerca legata alla scrittura, sia testuale che musicale. Alcune sono storie che mi hanno accompagnata per tanto tempo e hanno illuminato il mio percorso, alcune volte tracciando una strada, altre stimolandomi a sferrare il colpo. Coinvolgere Giovanna Famulari è stata la scelta vincente, per questo progetto e per la mia crescita musicale e non solo e insieme abbiamo sviscerato, riportato all’osso, capovolto e fatto nostre queste bellissime canzoni”.

Le parole di Giovanna Famulari: “Con questo progetto ho avuto l’occasione di approfondire o talvolta scoprire mondi musicali molto intriganti. Sono felice aver lavorato sui brani delle cantautrici e di essere potuta entrare, da donna e musicista, con il mio violoncello nel cuore delle composizioni. Abbiamo lavorato con libertà, senza precluderci strade o possibilità, pur non essendo nostre canzoni e anche se spesso partissimo da brani complessi, a volte orchestrali, sinfonici o elettronici. Credo che il risultato sia una traduzione, una restituzione in due strumenti e voci, che tiene conto del nostro punto di vista e della nostra cultura musicale.”

L’edizione 2024 di In Art è dedicata a Maria Morganti. Mariolina, amica luminosa, portatrice e amante della Bellezza in ogni sua forma.

Ingresso libero. Gradita un’offerta consapevole. Informazioni e prenotazioni dopo le ore 18: 339 4211362