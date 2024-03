GROTTAMMARE – Sabato 23 e domenica 24 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, le visite a contributo libero dedicate al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia. Tra le 400 città in cui si svolgono le iniziative, il FAI di San Benedetto del Tronto, capitanato da Adele Gabrielli, ha scelto di includere anche la città di Grottammare, cui apre le porte di cinque luoghi suggestivi.

Per l’occasione, dopo essere rimasta chiusa per otto anni a causa del terremoto del Centro Italia, riapre la Chiesa di Santa Lucia al Vecchio Incasato. Edificata per volere di Papa Sisto V, contiene al suo interno opere d’arte e un organo antico.

Sempre al Paese Alto, in Piazza Peretti, è possibile visitare la Chiesa di San Giovanni Battista e il Teatro dell’Arancio, uno dei 73 teatri storici delle Marche.

Aperti al pubblico anche due residenze private: il giardino di Villa Sgariglia, dove domenica 24 alle ore 11 e alle ore 16 si esibiranno due brevi concerti a cura dell’Istituto Gaspare Spontini di Ascoli, e il Parco di Villa Fazzini, dimora del famoso scultore dove sono esposte alcune delle opere più rappresentative della sua arte.

Ad accompagnare il pubblico in visita nei luoghi aperti saranno 270 studenti delle scuole superiori del territorio, appositamente formati dai docenti e accompagnati dai volontari del FAI.

“Ringrazio il FAI di per aver dato la possibilità alla città di Grottammare mostrare alcune delle sue bellezze – dichiara il sindaco Alessandro Rocchi – oltre che per i visitatori esterni, penso possa essere un’opportunità anche per gli abitanti di Grottammare”.

“Insieme alle Giornate del FAI, arriva anche la Primavera – afferma il vicesindaco Lorenzo Rossi – e potremmo dire che si tratta di avvio della nostra stagione turistica. Le giornate del FAI sono una macchina complessa ma entusiasmante che interpreta appieno l’articolo 9 della Costituzione sulla tutela dell’ambiente”.

Le visite sono aperte a tutti e si svolgeranno a partire dalle ore 10, con ultimo ingresso sabato alle ore 17:30 e domenica alle ore 18.

Per raggiungere agevolmente Villa Sgariglia l’amministrazione comunale ha messo a disposizione una navetta con partenza dal centro Commerciale Orologio, in via Carlo Alberto dalla Chiesa 2.