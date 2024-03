FOLIGNANO – Di seguito, nel virgolettato, la nota del Gruppo di Opposizione del Comune di Folignano con rispetto ad una criticità che non sembra essere stata risolta con trasparenza.

“Il 14 Febbraio il gruppo di Opposizione del Comune di Folignano fece una segnalazione dove si evidenziava come dei 50 alberi di Natale acquistati dall’Amministrazione Comunale, per l’evento “Food before Christmas”, al costo di 1600€, ne restavano giusto una decina abbandonati dietro al Palarozzi.

L’Amministrazione Comunale, in evidente imbarazzo, si attivò immediatamente per rimuoverli e un esponente della Maggioranza si espose in prima persona garantendo che sarebbero stati piantumati presumibilmente già il giorno seguente in quanto era stata individua l’area. Ad oggi la realtà è che questi alberi, ormai secchi, sono stati abbandonati nelle campagne di Piane di Morro. Prendere in giro ancora una volta i cittadini cercando di “occultare” le mancate promesse riteniamo che sia una cosa vergognosa!”.

QUI il nostro precedente articolo.