SAN BENEDETTO – Nella notte del 18 marzo i ladri sono entrati in azione alla sede UIL di San Benedetto.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale che ha constatato che erano state portate vie alcune centinaia di euro dalla cassa. Nonostante il piccolo bottino, gli uffici sono stati messi a soqquadro e si sono registrati diversi danni alla struttura, come i fili elettrici tagliati e la porta scassinata.

Ad accorgersi del blitz sono stati gli impiegati del sindacato questa mattina, giunti, in orario di lavoro, per l’apertura al pubblico: la saracinesca era aperta per metà e la porta secondaria spalancata. Per entrare i malviventi hanno divelto alcune piastrelle dalla facciata del palazzo per scoprire i fili elettrici della serranda automatica, poi alzata di peso.

Da scoprire l’identità di chi ha compiuto l’atto.

“Già domani mattina saremo di nuovo operativi per i nostri utenti – promette Ede Talanga, responsabile territoriale della Uil di San Benedetto – anche perché per ora non abbiamo l’elettricità. Oggi il lavoro prosegue per rimettere tutto in ordine e a tornare al nostro impegno al servizio della collettività“.

La sede di via Piemonte era stata inaugurata a maggio 2021 con l’obiettivo di offrire locali più spaziosi e accoglienti. Una testimonianza di maggior impegno del sindacato nei confronti dei cittadini che di certo non verrà meno dopo questo episodio.