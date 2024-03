Colonnella, le iniziative per l’8 marzo

Una borsa per la spesa con i numeri dei centri antiviolenza in regalo alle donne, corsi scolastici per per prevenire atteggiamenti antisociali, film, dibattiti, un corso di informatica, l'apertura dello Sportello Informa Lavoro. Numerosi gli appuntamenti in programma per la Festa della Donna

di Redazione