MONTEPRANDONE – Con il sopralluogo e le fasi propedeutiche all’installazione del cantiere, questa mattina martedì 19 marzo, alla presenza del sindaco Sergio Loggi, del vicesindaco Daniela Morelli, del progettista Arch. Giorgio Marasca, del proprietario della Marco Costruzioni ditta di Giulianova che si è aggiudicata l’appalto, sono partiti i lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico Carlo Alberto Dalla Chiesa di via Benedetto Croce.

Nello specifico verrà realizzato un nuovo edificio scolastico, mediante demolizione e ricostruzione del plesso B che andrà ad accogliere i 225 alunni, divisi in 11 classi, che oggi sono ospitati nella scuola temporanea di via Circonvallazione Sud a Centobuchi.

L’edificio di via Croce verrà realizzato con una struttura a pareti portanti in legno lamellare XLAM e fondazioni in cemento armato, una tecnologia a secco prefabbricata completamente antisismica e sicura. L’approccio progettuale della nuova scuola primaria è indirizzato alla riduzione della manutenzione, sia per gli elementi costruttivi che impiantistici.

“Sarà una scuola innovativa, accessibile, inclusiva, orientata ai criteri della sostenibilità ambientale e allavanguardia – spiegano il vicesindaco allistruzione Daniela Morelli e lassessore all’edilizia scolastica Christian Ficcadenti – sarà realizzata anche una palestra con ingresso autonomo rispetto alla scuola che potrà essere utilizzata sia dagli alunni in orario scolastico, sia dalle associazioni sportive in orario extrascolastico”.

L’intervento finanziato nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 3.3 per il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione con obiettivo la messa in sicurezza e la riqualificazione dell’edilizia scolastica permetterà di investire 5.000.000 euro di fondi PNRR. Tali fondi si aggiungono a quelli già ottenuti dal Comune per ristrutturare, riqualificare e mettere in sicurezza tutte le scuole cittadine.

“Con questo intervento daremo un nuovo volo alla primaria Carlo Alberto Dalla Chiesa trasformandola in un vero e proprio polo scolastico con quattro edifici due plessi ad uso didattico, una palestra e una mensa scolastica – spiega il sindaco Sergio Loggi – dal 2021 ad oggi abbiamo investito quasi 13.250.000 euro di fondi europei, nazionali, regionali e comunali, per l’edilizia scolastica cittadina con il solo obiettivo di rendere le scuole di Monteprandone e Centobuchi più sicure, vivibili e belle, per offrire spazi in cui i nostri ragazzi e le nostre ragazze possano costruire il loro futuro”.

Di seguito il riepilogo degli investimenti sull’edilizia scolastica, dal 2021 ad oggi. Il Comune ha intercettato quasi 13.250.000 euro:

5.000.000 euro di fondi PNRR scuola Carlo Alberto Dalla Chiesa

2.000.000 euro di fondi comunali scuola via Circonvallazione Sud

1.094.500 euro di fondi PNRR nuova mensa scuola Carlo Alberto Dalla Chiesa

1.188.000 euro di fondi PNRR ampliamento mensa scuola dell’Infanzia via Colle Gioioso

2.482.000 euro di fondi PNRR miglioramento sismico ed efficientamento energetico scuola secondaria di primo grado Carlo Allegretti

800.000 euro fondi del Ministero dell’Interno e dell’Economia per spese di progettazione su plessi scolastici di proprietà comunale

217.000 euro di fondi Regionali e Comunali per la Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) presso scuola Secondaria via Colle Gioioso e scuola Primaria via Benedetto Croce

466.747 euro di fondi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per interventi di efficientamento energetico relamping con led a basso consumo, installazione impianti fotovoltaici e nuovi infissi per la scuola dell’Infanzia Colle Gioioso (208.620 euro) e sostituzione e nuova installazione di infissi per la scuola Secondaria via Colle Gioioso (258.127 euro).