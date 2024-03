SAN BENEDETTO – Il sindaco Antonio Spazzafumo replica alle dichiarazioni dell’ex Assessore allo sport, Pierfrancesco Troli, sui numeri della Tirreno Adriatico 2024: “È giusto e doveroso, anche nei confronti di tutte le persone che hanno lavorato per questa edizione 2024, difendere la buona riuscita della manifestazione e guardare i dati da un punto di vista globale. È anacronistico analizzare i numeri come se Internet, le televisioni tematiche, i social non esistessero. I mezzi di comunicazione e la visibilità della Tirreno Adriatico e non solo, negli ultimi anni si sono evoluti, così come il target di riferimento. L’efficacia della visibilità di questo evento dipende ovviamente da una serie di fattori, tra cui il piano di comunicazione online e il coinvolgimento della comunità.

Ne sono testimonianza i dati web – continua il Sindaco – le ricerche su Google, nel 2024 sono state il doppio rispetto, ad esempio, all’edizione Tirreno Adriatico 2019, così come le visualizzazioni dei video della tappa di San Benedetto sulla pagina Facebook della Tirreno Adriatico, nel 2019 erano solo 2.700: quest’anno sono oltre 26.760, così come il canale Youtube che vede sempre grandi numeri. Anche il traffico sul sito www.tirrenoadriatico.it dal 2019 è quasi quadruplicato. Non si può, al giorno d’oggi, non tener conto di questi dati”.

Il Sindaco Antonio Spazzafumo focalizza l’attenzione anche sulla partecipazione della città: “La città poi si è sentita davvero partecipe quest’anno: la Mostra sulle bici d’epoca in Palazzina Azzurra, ad esempio, è stato un grande successo e ha visto migliaia di visitatori in soli quattro giorni. La nostra Amministrazione è molto soddisfatta di come sia andata questa edizione della Tirreno Adriatico, sia dal punto di vista mediatico che dell’organizzazione in città, inclusa la viabilità. Per la sessantesima edizione abbiamo tante idee su come veicolare ulteriormente la nostra città non solo sui media nazionali e internazionali, ma portare proprio una piccola comunità di appassionati del ciclismo a vivere in città questa manifestazione”.

Conclude il Sindaco: “San Benedetto, da sempre, è capofila nel turismo del territorio circostante e mai come in queste edizioni della nostra Amministrazione si è voluto creare un collante di identità che esca dai confini campanilistici e sia invece trainante per le città vicine”.