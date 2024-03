Scienziati nel Pallone, tutto su Samb-Notaresco 0-2. Ospite la giornalista Lara Facchini

WEB TV – Nuova puntata di Scienziati nel Pallone. Tutto sulla sconfitta rimediata, per 2 a 0, contro Notaresco: letture e prospettive.

In studio i nostri scienziati Nazzareno Perotti, Giuseppe Buscemi e Walter Del Gatto. Conduce Antonio Di Salvatore. Ospite la giornalista Lara Facchini. In collegamento da Fano il grande tifoso rossoblu Marco Romani per un resoconto sulla partita del Campobasso.

Segui e commenta la puntata sui nostri canali Youtube e Facebook.

Replica su 7Gold martedì alle 17.30.