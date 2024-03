CUPRA MARITTIMA – Focus del nuovo incontro formativo riguarderà il tema ‘Trovare nuove opportunità di lavoro online’. Il corso è finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie ad utilizzare gli strumenti digitali per la ricerca di lavoro online.

Durante quest’appuntamento verranno illustrate le più importanti piattaforme di ricerca di lavoro in Italia, come Linkedin, Infojobs, Indeed, Subito.it etc. e le conseguenti modalità di candidatura in ogni piattaforma.

Il corso, così come consuetudine per il progetto Bussola Digitale, è fruibile gratuitamente e non è necessario possedere alcuna competenza pregressa specifica per potervi partecipare. Sempre consigliato portare il proprio dispositivo mobile per le esercitazoni.

Le prenotazioni possono essere effettuate sul sito bussoladigitale.regione.marche.it ma nel caso in cui foste impossibilitati a farlo, presso la Sala Consiliare del Comune, verrete iscritti direttamente al momento il giorno stesso del corso.

Al fine di migliorare le abilità informatiche personali dei cittadini in relazione ad un tema così sentito e ridurre in questo modo il divario digitale generazionale, è invitato all’iniziativa il maggior numero di utenti.