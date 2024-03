Rigenerazione urbana ex stadio “Fratelli Ballarìn”: progetto firmato e accettato dal professor Guido Canali

“L'archistar non ha mai avuto un dubbio nell’accettare ciò che l’amministrazione comunale ha fatto in rapporto con lui. Non c’è stato mai alcuno screzio sul proseguo del lavoro e la conferma a questa dichiarazione è appunto la firma al progetto”, ha affermato il sindaco Antonio Spazzafumo

di Redazione