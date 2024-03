SAN BENEDETTO – “Job&Training” è il titolo dell’evento rivolto agli studenti delle classi III°, IV° e V° dell’IIS Antonio Guastaferro di San Benedetto, svoltosi nelle giornate dell’11, 13 e 14 marzo 2024, promosso, organizzato e realizzato dall’Istituto con il supporto di Sviluppo Lavoro Italia.

Sono oltre 200 gli studenti che hanno preso parte alle attività di formazione e lavoro, appartenenti a tre diversi indirizzi di studio: Operatore del benessere (estetista e acconciatore); Manutenzione e assistenza tecnica (curvatura domotica e meccatronica), Industria e artigianato per il made in Italy (curvatura chimico-cosmetologica).

Grande interesse da parte di Confindustria, Confartigianato e CNA, che hanno promosso attivamente il coinvolgimento dei loro associati. All’interno dell’ampio spazio della biblioteca dell’Istituto Guastaferro, oltre 50 aziende dei diversi settori si sono avvicendate e, con i loro recruiters, hanno incontrato i ragazzi attraverso colloqui di lavoro, valutando l’avvio di stage e contratti di apprendistato.

La Dirigente, Marina Marziale, ha sottolineato come emerga sempre più forte la partnership attivata tra la scuola, le imprese del territorio, le associazioni di categoria e il locale Centro per l’Impiego, in una sinergia che orienta le scelte e garantisce un immediato e proficuo ingresso degli studenti nel mondo del lavoro.

Contestualmente allo svolgimento degli incontri con le imprese, gli studenti hanno partecipato a seminari e laboratori tematici su Servizi per l’Impiego, Rete Eures e proposta formativa ITS Academy, realizzati dal Centro per l’Impiego di San Benedetto e da Sviluppo Lavoro Italia.

Ulteriore punto di forza dell’iniziativa è stata la partecipazione attiva di testimonial, ex studenti dell’Istituto, che hanno intrapreso un percorso professionale di rilievo condividendolo con i ragazzi, al fine di motivarli e stimolare il loro futuro lavorativo. A conclusione delle tre giornate, un riscontro molto positivo è emerso dai questionari somministrati sia agli studenti, sia alle imprese, dai quali sono stati raccolti anche elementi utili per migliorare e arricchire questa tipologia di evento.