COCO: 6 Subisce due goal dove può far poco, in precedenza ha salvato la Samb con una gran parata e altri interventi nelle numerose mischie davanti la propria porta.

PAGLIARI: 5,5 Cerca di essere ordinato e diligente ma con un centrocampo così lento si trova costretto ad un gioco senza sbocchi che lo portano il più delle volte a consegnare la palla agli avversari.

PEZZOLA: 6,5 L’unico nel deserto delle idee dei compagni a prendere qualche buona iniziativa distinguendosi positivamente anche in fase di marcatura.

SIRRI: 6 Per 70 minuti regge bene contro le numerose folate del Notaresco poi complice la stanchezza si allunga perdendosi nel finale.

ZOBOLETTI: 4,5 Credo che il ragazzo abbia dato tanto senza mai aver potuto rifiatare un po’ con qualche buon sostituto, molti errori frutto di stanchezza psicofisica e lentezza di pensiero che pretendono riposo.

ARRIGONI: 5,5 Nessun giocatore può fare centrocampo da solo, quando le gambe non ci sono occorre far correre la palla, ma con chi?

SCIMIA: 6,5 Occorreva qualcuno che facesse fieno in mezzo al campo e lui era l’uomo giusto, con la sua dinamicità mette in crisi il centrocampo avversario proponendo buone situazioni offensive, peccato non averlo avuto dall’inizio .

TOURE’: 5 In un ruolo insolito, ovvero interno di centrocampo con compiti di incursioni si dimostra per attitudini inconsistente sembrando la brutta copia del bravo centrocampista che conosciamo.

FABBRINI: 4,5 Avete mai visto un moscerino intorno ad una lampadina, ecco questa è stata la sua partita in cui ha cercato persino di dribblare se stesso.

PAOLINI:4,5 Faceva l’ombra dei giocatori del Notaresco, loro davanti e lui ad inseguire,in fase di costruzione molti cercavano di capire dove si nascondeva.

SENIGAGLIESI: 5 Punta esterno punta, non è un passo di danza ma il ruolo del giocatore che oggi è sembrato non capirci un tubo.

MARTINIELLO: 4,5 Meriterebbe anche la sufficienza per il gioco espresso ma sbaglia un goal a botta sicura che valeva un intero campionato.

BONTA’: S.V.

TOMASSINI: 6 Insieme a Martiniello sembra trovarsi a proprio agio sviluppando ottimamente tante azioni positive, dubbi su un suo goal annullato per offside.

MBAYE: 5,5 Due buone proposizioni offensive che di forza creano il possibile vantaggio poi però le sue qualità tecniche lasciano molti dubbi.

CARDONI: S.V. Una speranza inutile.

ALESSANDRINI: 4,5 Dalla padella alla brace, infatti inserisce un centrocampo stracotto incapace di qualsiasi proposizione offensiva regalando 70 minuti di gioco agli avversari, oltre che dettare direttive ad alcuni giocatori che per caratteristiche li rendono totalmente inconsistenti, idee contorte senza sbocchi che solo dopo i cambi trovano per inerzia spunti pericolosi, ma con la stanchezza nelle gambe è troppo tardi.

ARBITRO: 5 Partita complicata dove lascia correre spesso su situazioni fallose sembrate evidenti ai danni della Samb, due rigori negati, uno per parte da rivedere così come i due goal annullati per fuorigiochi dubbi.