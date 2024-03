Commento di Antonio Di Salvatore tratto da Scienziati nel Pallone Magazine di domenica 17 marzo.

C’è da correre e tanto, il primo tiro in porta dopo oltre un’ora è troppo poco per una squadra che punta alla vetta.

Il primo tempo scorre via sulla falsa riga di quello di Termoli. Samb con poche idee, giro palla lento e prevedibile per il Notaresco che scivola bene da un lato all’altro del campo e contiene bene le iniziative di Fabbrini e compagni. Gli abruzzesi rischiano qualcosa costruendo dal basso, ma spesso riescono ad eludere il primo pressing troppo blando degli uomini di Alessandrini e con tre passaggi te li trovi già nella trequarti opposta. Pezzola e Sirri salgono bene e evitano che Coco debbia compiere interventi degni di nota nella prima frazione, in cui l’unica occasione nitida resta il gol annullato a Martiniello per dubbio fuorigioco su lancio di Zoboletti (azione fotocopia del gol dell’1-1 di 7 giorni fa al Cannarsa).

Bontà non fa neanche in tempo a toccare il primo pallone, che si fa male. Con Paolini al suo posto, tatticamente non cambia nulla, ma dal punto di vista della manovra il centrocampo continua a faticare, soprattutto perchè nessuno va mai incontro a supportare il portatore di palla, che è quindi costretto al lancio (tradotto, palla persa il più delle volte). Tant’è che poi Alessandrini ci ripensa e toglie lo stesso Paolini per Scimia.

La ripresa inizia col brivido, Coco su Bonfiglio tiene a galla la baracca. Paradossalmente è il Notaresco a fare la voce grossa con tutto lo stadio e i pronostici contro. I rossoblu si scuotono con le mosse dalla panchina. Tomassini porta una ventata di freschezza, Sirri e Martiniello vengono fermati dalla traversa. Non ci si può neanche appellare al presunto rigore non concesso a Mbaye, le squadre forti non devono cercare questi alibi. I gol beffa nel finale di Marrancone e Belloni certificano la giornata no.

L’unico lato “positivo”, se non vogliamo definirlo un ulteriore rimpianto, arriva da Fano. Manoni ha fermato il Campobasso e tiene ancora accesa una flebile speranza. Ma serve una Samb più convinta e non bella solo a sprazzi, quando è con l’acqua alla gola.