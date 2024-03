Mister Bruno: “A lunghi tratti abbiamo fatto una buona gara, non era semplice venire a giocare qui, credo che alla luce delle occasioni che abbiamo avuto è stata una bella partita e i ragazzi si sono meritati questa vittoria. I play off non li guardo, abbiamo ancora 7 partite che potremo giocare con più tranquillità visto che la salvezza è acquisita. La costruzione dal basso? L’abbiamo preparata così per attirare a noi gli avversari. In qualche occasione abbiamo fatto degli errori ma quando riuscivamo a superare il primo pressing abbiamo costruito delle ottime ripartenze. La Samb è una squadra forte, credo che per il primo posto i giochi siano ancora aperti”.

Sirri: “Oggi è andato tutto storto, in 30 secondi dovevamo essere 1-0 per noi e invece ci siamo ritrovati 0-1 per loro. Ma il campionato non finisce oggi, domenica è un’altra finale. La squadra mette sempre in campo i propri valori, mi dispiace se qualcuno non li vede, ma in campo diamo tutto. E’ un’occasione persa, siamo rammaricati e dispiaciuti, nello spogliatoio non è volata una mosca, eravamo tutti a terra. Non è un punto buttato ma tre. Ma ora dobbiamo essere bravi a resettare”.

Mister Alessandrini: “Speravo in un esordio diverso al Riviera. L’impegno da parte dei ragazzi e da parte mia c’è sempre stato, purtroppo non siamo riusciti a convertire sul campo tutto ciò che di buono avevamo fatto in settimana. Difficoltà fisica? Oggi lanciavamo troppi palloni lunghi, che non è quello che prediligo, nel secondo tempo poi abbiamo sistemato le cose. Tra la traversa e i gol annullati oggi ci si è messa anche la sfortuna. Fabbrini faceva la seconda punta e svariava per tutto il campo, Senigagliesi scappava troppo anzichè allungare il centrocampo e questo ha creato qualche problema che analizzeremo in settimana. Dobbiamo capire ciò che non ha funzionato e migliorare subito. Paolini? Oggi l’ho sostituito perchè avevo bisogno di un ragazzo con caratteristiche diverse, una squadra che vuole vincere non ha tempo di aspettare che un giocatore entri in condizione, bisogna farsi trovare pronti. Centrocampo lento? Più che dire che corriamo poco direi che corriamo male e facciamo girare poco la palla, troppi tocchi da parte di alcuni giocatori. Pietropaolo? Non gioca per un discorso di età, è un under ma è come se fosse un over. E’ un giocatore interessante che potrà essere utilizzato. Campobasso? Finchè la matematica non ci condanna non ci daremo per vinti. Ho incrociato Massi negli spogliatoi e non era affatto contento. Siamo tutti dispiaciuti e incavolati, ci assumiamo le nostre responsabilità”.