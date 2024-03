SAN BENEDETTO – Tutto pronto al “Riviera” per Samb-Notaresco.

NOTE

Giornata di sole, campo in ottime condizioni. Calcio d’inizio posticipato di qualche minuto per sistemare la rete della porta sotto la curva ospiti. Spettatori 4’826.

FORMAZIONI

SAMB (4-3-3): Coco 03, Pagliari 04, Arrigoni, Fabbrini (60′ Tomassini), Zoboletti 05, Pezzola, Sirri, Bontà (8′ Paolini, 70′ Scimia), Toure (70′ Mbaye 04), Senigagliesi (75’Cardoni 04), Martiniello.

All. Marco Alessandrini. A disp. Ascioti 04, Sbardella, Pietropaolo 03, Lonardo 05.

NOTARESCO (4-3-3): Curtosi 04, Pulsoni (55’Forcini 03), Pietrantonio, Di Bartolo 03, Formiconi, Casella, Marrancone 05, D’Aloia (72′ Tringali), Belloni, Bonfiglio (76’Carnevali), Scipioni (80’Ruggiero 04).

All. Alessandro Bruno. A disp. Barretta 04, Ferri 04, Ferri, Francofonte, Saccomanni 06.

ANGOLI 4-4

AMMONITI Pulsoni (N)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

4′ Il primo corner è per gli ospiti, sotto i fischi della Nord. Bontà bravo a liberare.

6′ Proprio Bontà resta a terra, dopo un contrasto a centrocampo, mister Alessandrini manda Paolini a scaldarsi.

8′ Non ce la fa Bontà, dentro Paolini.

12′ Primo tiro in porta della Samb, Toure da fuori ma è debole e centrale.

20′ Martiniello in gol ma il guardalinee alza la bandierina. Gol annullato, restano molti dubbi sul fuorigioco.

25′ Pericoloso blitz del Notaresco in contropiede, Belloni sbaglia l’ultimo passaggio e Sirri ci mette una pezza.

28′ Martiniello si allaccia con Pietrantonio in area di rigore, per l’arbitro non c’è rigore.

30′ Punizione dalla trequarti per i rossoblu, Arrigoni crossa ma Pezzola non inquadra la porta di testa.

33′ Angolo Notaresco, cross di Bonfiglio sballato.

42′ Ancora un tentativo da corner per gli ospiti. Gran mischia in area, ma Coco esce e blocca con personalità.

45′ Scipioni ci prova da fuori, Coco blocca in due tempi col brivido dopo una deviazione.

45+1 Finisce il primo tempo, Samb bruttina.

SECONDO TEMPO

46′ Grande occasione per il Notaresco con la difesa rossoblu completamente sbilanciata, Bonfiglio calcia addosso a Coco che si salva in angolo.

50′ Casella libera il sinistro da fuori. Alto.

54′ Tiro-cross di Pagliari bloccato da Curtosi.

60′ Destro da 25 metri di Forcini, sfera alta.

63′ Tomassini lanciato in profondità da Arrigoni, sinistro tra le braccia di Curtosi.

70′ Proteste rossoblu per un rigore non concesso a Mbaye appena entrato.

75′ Angolo rossoblu, ora il Riviera è una bolgia. Curtosi esce e blocca ancora.

76′ GOL di Tomassini annullato ancora alla Samb per fuorigioco.

77′ Salvataggio sulla linea Casella sul tentativo a botta sicura di Martiniello da due passi.

79′ TRAVERSA DI SIRRI: sugli sviluppi di calcio d’angolo il capitano rossoblu colpisce il montante col sinistro.

86′ TRAVERSA DI MARTINIELLO: su sponda perfetta di Tomassini.

87′ Sul contropiede seguente arriva il gol-beffa di Marrancone che sfrutta la respinta di Coco. 0-1.

90’+3′ Belloni chiude i conti col piatto destro, Samb gelata dal gol non sa più reagire.

90’+6′ Finisce qui. Samb-Notaresco 0-2, due traverse e due gol annullati fermano i rossoblu. Poi i gol-beffa di Marrancone e Belloni gelano il Riviera.