Incontro vertici AST Picena e governo regionale, il Circolo Nord del PD attacca: “Sanità sambenedettese trattata in modo disdicevole”

"La direttrice Natalini dice che sul nuovo ospedale di San Benedetto non vuole sbagliare" – recita la nota – "Siamo certi che non sbaglierà, perché non si farà. La Sanità delle Marche è scivolata tra le regioni peggiori del Sud"

di Davide Pignotti