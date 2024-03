ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella, Picciola, Veccia, Stacchiotti, D’Intino (14′ st Zadro), Pietropaolo (40′ st Sharif), Galli (34′ st Liberati), Napolano (44′ st Mbjeshova), Cialini (45′ st Addarii).

A disposizione: Tamburini, Antonini, Fares, D’Andrea. Allenatore Salvatore Fusco

AURORA TREIA: Cartechini, Marchetti, Fratini (34′ st Cela), Vicomandi (1′ st Acciarresi), Armellini, Palazzetti, Massini (24′ st Romagnoli), Ghannaoui, Andreucci, Ruani (24′ st Romanzetti), Cervigni (40′ st Capradossi).

A disposizione: Frascarelli, Filacaro, Prenna, Capponi. Allenatore Marco Moretti

Arbitro: Negusanti della sezione di Pesaro

Marcatori: 6′ pt Napolano, 11′ pt Cialini, 35′ st Liberati.

Note. Circa 200 gli spettatori presenti. Ammoniti: Ruani, Moretti, Galli, Fratini, Veccia, Cela. Recupero: 1’+5′

MARTINSICURO – L’Atletico Centobuchi trova un altro successo casalingo fondamentale e al “Tommolini” batte 3-0 l’Aurora Treia.

Nel primo tempo parte subito forte la formazione di Fusco che trova il vantaggio al 7′ pt: Pietropaolo serve in area Galli e di tacco arriva dalle parti di Cialini che smorza il tiro ma sul tap-in si avventa Napolano che in scivolata fa l’1-0. Pochi minuti dopo arriva il raddoppio di casa: ottimo lancio di Filipponi dalla destra per Cialini che in area stoppa di petto e con il destro infila in rete per il 2-0.

Al 33′ pt si vede l’Aurora Treia in avanti: rimessa dalla sinistra di Palazzetti, spizzatta di Cervigni verso il secondo palo e Ghannaoui impatta di testa ma Camaioni respinge. Sulla successiva ribattuta va Armellini ma ancora il portiere di casa nega il gol. Un minuto più tardi altro intervento del numero 1 biancazzurro che respinge una conclusione pericolosa dal limite di Andreucci, sulla respinta Massini tira sull’esterno della rete. Si va a riposo sullo 0-0.

Nel secondo tempo gli ospiti scendono in campo con un altro atteggiamento e dopo un minuto dall’inizio c’è subito l’occasione per accorciare: rimessa laterale dalla sinistra di Acciarresi che arriva sul secondo palo dove c’è Ghannaoui che di testa colpisce clamorosamente la traversa. Al 6′ st Napolano viene atterrato in area ma per l’arbitro è tutto regolare. Al 23′ st Napolano colpisce l’incrocio dei pali dopo un calcio di punizione battuto alla perfezione. L’Aurora Treia prova a guadagnare campo e a costruire delle azioni ma arriva raramente al tiro in porta. Al 35′ st l’Atletico cala il tris: ottima trama costruita da Pietropaolo e Fabi Cannella, con quest’ultimo che serve l’assist per l’appena entrato Liberati che sigla il 3-0.

Dopo cinque minuti di recupero gli uomini di Fusco possono festeggiare un successo di vitale importanza e che permette ai biancazzurri di salire a 47 punti in classifica. Il prossimo appuntamento sarà giovedì 21 marzo al “Tommolini” dove l’Atletico Centobuchi affronterà il Potenza Picena per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.