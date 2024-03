SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La FP CGIL, che quanto prima provvederà a segnalare la questione alle istituzioni competenti, si fa portavoce di una serie di lamentele da parte dei dipendenti della RSA San Giuseppe di San Benedetto, che si sentono sminuiti nella loro professionalità e sfruttati dal punto di vista lavorativo dal gruppo Kos Care, gestore della RSA.

Le problematiche rilevate, infatti, vanno dai turni di lavoro insostenibili, durante i quali il personale socio sanitario deve spesso assistere in totale solitudine i pazienti di più piani con i rischi che ciò comporta per la sicurezza degli utenti e del personale stesso, a un’organizzazione pesante del lavoro, che spesso impedisce persino le pause, fino alla discriminazione subìta dal conferimento di “premi” a pochi di loro considerati più meritevoli di altri. Tra questi, ad esempio, c’è la questione dei buoni pasto, erogati a mero giudizio discrezionale, senza alcun criterio oggettivo e in totale assenza di trasparenza, che ha generato, ovviamente, l’infondata impressione che coloro che non li abbiano ricevuti non siano abbastanza bravi e meritevoli. Un comportamento assurdo e gravissimo, anche perché viene meno alla normativa che sancisce che gli accordi di produzione vengano contrattati con le OO.SS. e le Rappresentanze Sindacali Aziendali.

A tutto ciò si aggiunge il fatto che, ormai da mesi, Kos Care non risponde nemmeno alle richieste di chiarimento sulle buste paga, rimbalzando la competenza da un ufficio all’altro e negandosi addirittura ai numerosi solleciti della FP CGIL per i tempi di vestizione, la banca ore e altri istituti contrattuali. Come ribadisce la FP CGIL, i lavoratori meritano rispetto e nessun datore di lavoro può permettersi di metterlo in discussione.