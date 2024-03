-Monteprandone-La rappresentativa dell’IC Monteprandone, categoria cadetti, si classifica prima ai campionati studenteschi provinciali di pallamano. Alla manifestazione, che si è svolta il giorno venerdì 15 Marzo 2024, presso il Palazzetto dello sport di Monteprandone, hanno partecipato le squadre provenienti dai vari istituti di Scuola Secondaria delle province di Ascoli Piceno e Fermo. I ragazzi, assistiti e guidati dal prof. Daniele Perozzi, si sono imposti in finale sull’ ISC Nardi di Porto San Giorgio col punteggio di 16 a 9 conquistando la qualifica per le fasi regionali che si disputeranno ad Ancona il 3 Aprile Pertanto. l’impegno e la passione dei nostri alunni hanno portato il risultato sperato testimoniando ancora una volta il valore educativo dell’attività sportiva praticata a scuola. Infatti in una splendida cornice all’insegna del fairplay, gli studenti del nostro istituto hanno saputo tenere alti i valori sportivi quali la lealtà, la correttezza e la responsabilità e confermare ancora una volta la vocazione per la pallamano che, come da tradizione consolidata negli anni, contraddistingue la comunità monteprandonese.