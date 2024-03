Rendere l’energia solare non solo ecologica ma anche conveniente per tutti. Questa è l’audace visione di E-MAX Srl.

Missione: Siamo mossi dalla missione di democratizzare l’energia solare, offrendo soluzioni innovative e accessibili per l’installazione e la manutenzione di impianti fotovoltaici.

Con il nostro approccio all’avanguardia, vogliamo superare i limiti dei contatori tradizionali e aprire la strada verso un futuro energetico più pulito e conveniente.

Innovazione: Siamo impegnati nel creare soluzioni tecnologiche all’avanguardia che migliorano l’efficienza energetica e riducono l’impatto ambientale. Ogni giorno ci impegniamo a sfidare i paradigmi esistenti e a guidare l’industria verso un nuovo standard di eccellenza.

E-MAX Srl, con sede in Via Pontida 6 a San Benedetto del Tronto, è uno spin-off della Western CO con sede in Via Pasubio 1/3 sempre a San Benedetto.