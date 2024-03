GROTTAMMARE – Lo scorso 22 febbraio è nata la prima Comunità Energetica Rinnovabile (CER) del territorio. Si chiama Dinamo ed è stata fondata da una decina di cittadini, con l’ingegnere Dante Fabbioni in prima linea, che intendono fare insieme un passo verso la transizione energetica in sintonia con la direttiva UE e con la successiva legislazione nazionale.

Le comunità energetiche sono costituite da un gruppo di persone che si uniscono per condividere energia pulita e risparmiare denaro. I membri di una comunità energetica installano impianti di produzione di energia rinnovabile, come pannelli solari o turbine eoliche, sui loro edifici e l’energia prodotta viene condivisa all’interno della comunità, abbattendo i costi energetici per tutti.

Dinamo comprende tutto il territorio di Grottammare, Cupra Marittima e parte di Ripatransone e gli interessati ad aderire all’iniziativa, ricompresi in questa porzione di territorio, possono fare domanda compilando un modulo sul sito www.dinamocer.org. L’adesione è gratuita, su base volontaria e non è necessario cambiare fornitore di energia elettrica o contatore.

“Gli enti locali sono interessati alle Comunità Energetiche Rinnovabili perché condividono lo scopo di agevolare la transizione ecologica e sostenere le fasce più deboli della popolazione – afferma il sindaco Alessandro Rocchi – ma anche perché spesso sono a disposizione di spazi e immobili pubblici da mettere al servizio del progetto”.

“L’adesione del Comune di Cupra alla Comunità Energetica – dichiara il sindaco Alessio Piersimoni – è una grande opportunità che lancia il segnale di un territorio unito che si muove in un’unica direzione per produrre energia pulita”.

Dello stesso parere anche il commento dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Grottammare Alessandra Biocca, che afferma: “è un ulteriore tassello che va a supportare tutte le iniziative a tutela dell’ambiente messe in campo da questo Comune. È un progetto ambizioso di cui siamo molto orgogliosi”.

Dal momento che, per legge, lo scopo di una comunità energetica non può essere il profitto, Dinamo è nata come associazione iscritta al registro nazionale del terzo settore. La sede sociale si trova nel Paese Alto di Grottammare e tutte le risorse economiche dell’associazione saranno impiegate sul territorio in prevalenza per alleviare la povertà energetica delle famiglie meno abbienti e per progetti di assistenza sociale, nonché per ridurre il costo delle bollette agli associati e per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili.