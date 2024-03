SAN BENEDETTO – Cittadinanza Attiva Assemblea Territoriale di San benedetto, da sempre ha dato voce ai pazienti/utenti sui temi assistenziali che li riguardano. Di seguito, nel virgolettato, la nota dell’assemblea.

“Passata la comprensibile impasse del covid, le lamentele si sono intensificate. La maggior parte di esse riguardano le liste di attesa, le ore di attesa in pronto soccorso, la difficoltà del ricovero, la tensione palpabile del personale sanitario ast5.

È cronaca di tutti i giorni le rimostranze dei sindacati che riguardano questioni relative alle condizioni di lavoro e alla programmazione strategica aziendale. Tutto ciò si riflette sugli utenti che passivamente subiscono le conseguenze del malcontento.

Cittadinanzattiva non è mai stata coinvolta nella stesura del piano aziendale neppure per ascoltare la voce dei cittadini dalla quale poter trarre spunti per un auspicabile miglioramento delle problematiche esistenti e realmente vissute. Non è sufficiente predisporre atti formali aziendali e regionali, dove apparentemente tutto è perfetto, quando nella pratica emergono disservizi, lacune e problemi anche gravi.

Indubbiamente gli effetti della programmazione sanitaria non si evidenziano subito e i problemi di oggi sono figli di scelte passate. Trascorsi alcuni anni dovrebbero già arrivare i primi effetti positivi rispetto le nuove linee di indirizzo sanitario, Riforma Sanitaria Regionale, ma il cittadino/utente vive sulla propria realtà quotidiana un continuo peggioramento nei rapporti con il mondo sanitario, che non è semplicemente e solamente “percepito”, ma reale e a scapito dei problemi di salute (tempi di attesa, tac, mammografia, iperafflussi in pronto soccorso, holter pressorio, doppler vasi sanguigni, visite specialistiche, tempi per interventi chirurgici, prenotazioni per fisioterapia).

L’Oggetto dell’incontro che si svolgerà presso il Madonna del Soccorso tra i Vertici Regionali, la Dirigenza Medica e del Comparto, speriamo verta sulle problematiche sopra esposte e in parte elencate”.