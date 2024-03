SAN BENEDETTO – Per il secondo anno consecutivo, a rappresentare le Marche alla finale nazionale delle Olimpiadi di Filosofia, sarà un alunno del Liceo Scientifico Rosetti di San Benedetto. Ad ottenere la qualificazione è stato Alex Tafa, brillante studente del quarto anno del corso di Liceo matematico che, con il suo saggio filosofico sul pensiero cartesiano, si è aggiudicato il primo posto nella XXXII edizione dei campionati di filosofia per quanto riguarda la regione Marche.

L’ottimo risultato è giunto dopo un percorso preparatorio alla gara nazionale che ha visto gli studenti del Rosetti, iscritti alla competizione, partecipare a due incontri formativi promossi dal Dipartimento di Filosofia e Storia, sotto la guida della professoressa Gisella Speranza, referente per le Olimpiadi; a seguire si è svolta in forma anonima la selezione d’istituto (commissione giudicatrice composta dalla stessa Speranza e dalle docenti Adelia Micozzi e Roberta Luzi) che ha indicato come primi classificati Francesco Michieletto della classe III M e Alex Tafa della classe IV M; questi hanno poi sostenuto la gara regionale che ha visto prevalere Tafa su tutti i concorrenti provenienti dalle diverse scuole marchigiane che hanno aderito alla competizione. Sarà, quindi, Alex a concorrere alla prova nazionale che si svolgerà il 26 marzo.

“Per il nostro Liceo, che si conferma ancora una volta vincitore di una competizione di così alto livello culturale, è un importante traguardo – il commento di Stefania Marini, Dirigente Scolastica dell’istituto sambenedettese – in quanto siamo convinti che la riflessione filosofica sia altamente formativa in contesti educativi di tipo scientifico, perché indispensabile ad affinare gli strumenti del pensiero logico oltre che dell’argomentazione”.