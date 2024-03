GROTTAMMARE – Prosegue domenica prossima, 17 marzo, l’omaggio al dott. Franco Basaglia.

Dopo l’incontro sui manicomi nella storia d’Italia, gli eventi dedicati al centenario della nascita (11 marzo 1924) del medico che riformò la disciplina della salute mentale in Italia proseguiranno nell’approfondimento offerto dalla storica Annacarla Valeriano.

L’esperta, autrice tra gli altri del saggio “Contro tutti i muri. La vita e il pensiero di Franca Ongaro Basaglia”, interverrà a Grottammare nell’incontro dal titolo “Basaglia e le istituzioni totali” (ore 18, Sala Kursaal). Dialogherà con l’ospite il dott. Maurizio Pincherle.

Sempre domenica si chiuderà l’esposizione “I fiori del male. Donne in manicomio nel regime fascista”, in corso nella sala Kursaal a cura della Consulta per le pari opportunità del comune di Grottammare. Gli orari di visita sono i seguenti: tutti i giorni dalle 17 alle 19, domenica anche dalle 10 alle 12.

Il calendario de “I conti con la storia” riprenderà ad aprile per l’ultimo appuntamento dedicato alla guerra di liberazione e la nascita dell’Italia democratica (21 aprile, sala multimediale dell’Ospitale). Interverrà la storica Michela Ponzani, docente e autrice di programmi per Rai Storia.

La rassegna è promossa dall’assessorato alla Crescita culturale, che si avvale della collaborazione dell’associazione Blow Up e Libreria Nave Cervo per gli aspetti organizzativi. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.