GROTTAMMARE – Torna in città per l’undicesimo anno consecutivo la stagione del Teatro per la Scuola, progetto che, insieme alle fortunatissime stagioni di Natale a Teatro, prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale nell’avvicinamento delle nuove generazioni al Teatro.

L’iniziativa, realizzata dal Comune con la collaborazione dell’ISC Leopardi e di Proscenio Teatro, è iscritta nel progetto più complessivo TIR-Teatri in rete, il più grande circuito di spettacoli per ragazzi, scuole e famiglie nella parte sud della Regione Marche.

Gli appuntamenti in cartellone sono tre: due sono destinati alle scuole dell’Infanzia e prime classi della scuola Primaria e uno per il secondo ciclo della stessa.

Si comincia martedì 19 marzo al Teatro delle Energie, con inizio alle ore 10. Sul palco, la compagnia veneta Tib Teatro di Belluno si esibirà in un lavoro d’attore con contaminazioni derivate dal teatro di figura (pupazzi), dalla danza e dalla computer grafica. Lo spettacolo si intitola “Perfetta” (in allegato scheda e foto).

“Sarà un’occasione per conoscere e confrontarsi con lo spettacolo dal vivo – dichiara il direttore artistico di Proscenio Teatro, Marco Renzi -, tanto più necessario quanto la virtualità dilaga tra le nuove generazioni, un riequilibrio necessario, un momento di socialità, di confronto e di condivisione, perché il teatro è da sempre portatore di stimoli e moltiplicatore di idee. Da 11 anni, il comune di Grottammare porta i suoi bambini a teatro, facendolo conoscere ed amare, concorrendo allo stesso tempo a formare un pubblico del domani più attento e preparato”.

La programmazione riprenderà ad aprile (17 e 18) con due date dedicate ai più piccoli della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo della scuola Primaria. In scena, “Biancaneve, non aprite quella porta” della compagnia La Contrada di Trieste.