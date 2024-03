RIPATRANSONE – Riapre finalmente al culto, dopo un anno di lavori, domenica 17 marzo, la chiesa di Santa Maria Maddalena a Ripatransone. Per l’occasione, il vescovo della Diocesi di San Benedetto del Tronto, Ripatransone e Montalto Marche, Monsignor Carlo Bresciani, presiederà, alle ore 16, la celebrazione eucaristica.

Già convento dal 1740, la chiesa di Santa Maria Maddalena venne ricostruita alla fine del XIX secolo sul perimetro dell’antica chiesa in base al progetto di Luigi Fontana o forse di Giuseppe Sacconi di Montalto Marche. Nel 1911 la chiesa fu chiusa in seguito alla vendita di tutto il complesso a Benedetto Capocasa, che la riaprì al culto nel 1924, e dal 1928 divenne chiesa conventuale del Monastero delle suore Passioniste.

L’interno, a una sola navata, richiama l’aula basilicale romana. Nella parete di destra si possono ammirare una tela raffigurante la Madonna con il Bambino e cinque Santi, l’altare dedicato all’Immacolata Concezione, decorazioni di Nicola Achilli di Montegiorgio e l’altare dedicato al Sacro Cuore. Nel presbiterio, a destra, spiccano una tela raffigurante la Madonna in estasi, l’altare maggiore in marmo, un’urna con la statua della martire Santa Gaudenzia, una pala d’altare con Gesù Crocifisso, la Maddalena e la Vergine ai piedi della Croce e, a sinistra, una tela del 1574 di Simone De Magistris, che raffigura la Madonna del Rosario con i Santi Pietro Martire, Domenico, Maria Maddalena e Caterina da Siena. Nella parete di sinistra meritano attenzione una tela raffigurante il Padre Eterno e i Santi Domenico, Francesco e Rocco, dipinta nel 1600 su commissione di Cesare Orsini, familiare di Camilla Peretti, sorella di papa Sisto V, e la tomba della venerabile suora Maria Addolorata Luciani, cui si rivolgono fedeli da ogni parte d’Italia per ottenere le grazie. Nel 2000, tra l’altro, il campanile è stato dotato di una nuova campana di sei quintali, proprio per ricordare l’80° anniversario della sua nascita. Nella sala di accoglienza dell’annesso Monastero delle Passioniste, inoltre, è da menzionare una tela raffigurante la Maddalena ai piedi del Crocifisso, realizzata intorno al 1960 da Michelangelo Bedini.