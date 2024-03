SAN BENEDETTO – Domani, venerdì 15 marzo alle ore 11 a San Benedetto saranno piantati 2 alberi nell’ambito dell’iniziativa “Trees to Hope and to Act” che, nel solco della Laudato Sì di Papa Francesco, vuole lanciare un messaggio di Speranza. C’è stato l’impegno a piantare 2 alberi per ogni progetto o opera finanziata nei Paesi del Sud del mondo, 1 in Italia e 1 nel Paese in cui il progetto è stato realizzato.

I primi 2 alberi sono stati già piantati, uno in Vietnam a Bac Ninh, nei pressi del Centro di formazione e riabilitazione a beneficio dei disabili in situazione di forte vulnerabilità; l’altro in Ecuador a Portoviejio vicino al Centro sociale polivalente ad uso della comunità parrocchiale di San Giovanni Apostolo.

Grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale di San Benedetto sarà possibile farlo anche nella nostra città, uno nell’area verde del Parco Wojtyla ed uno nell’area verde di fronte alla scuola “B. Piacentini”, angolo via Piemonte.

Su ogni albero sarà legato un cartello che riporta il nome del progetto ed il logo “Trees to hope and to act” che è stato graficamente ideato in linea con quanto detto da Papa Francesco: “Piantare un albero ci invita a continuare ad avere fiducia, a sperare e soprattutto a impegnarci concretamente per trasformare tutte le situazioni di ingiustizia e di degrado che oggi soffriamo”.