SAN BENEDETTO – Di seguito, nel virgolettato, una nota congiunta degli assessori ai lavori pubblici Antonio Capriotti e allo sport Cinzia Campanelli su quanto verificatosi nei giorni scorsi nella piscina comunale di San Benedetto.

“Il distacco di frammenti di intonaco nel complesso della piscina comunale “Gregori” si è verificato nei giorni scorsi all’interno di quell’area posta al piano superiore della struttura che comprende i locali adibiti a spogliatoi per il personale e quelli destinati ad accogliere i visitatori. Per la precisione, il danno si è verificato nel corridoio che porta a questi locali. Pertanto si è interdetto l’accesso al piano superiore del complesso. La piscina rimane dunque pienamente operativa.

Va sottolineato che questi spazi non sono stati minimamente considerati, come il buon senso avrebbe chiesto, nella progettazione della copertura e quindi non interessati dalla ristrutturazione che ha portato alla riapertura della piscina nel febbraio 2023. Proprio per questo motivo l’Amministrazione ha già stanziato 400 mila € circa per intervenire a breve in quella zona oltre ai già stanziati e spesi 250 mila € per la sistemazione di altre zone, tra cui la copertura posta a est anch’essa non prevista nella progettazione.

Verosimilmente il danno va correlato con le piogge dei giorni precedenti poiché quest’area si trova sotto la gradinata sud che si affaccia sulla vasca esterna. Forse nella progettazione della copertura occorreva avere uno sguardo a 360 gradi su tutte le aree critiche annesse alla vasca interna”.