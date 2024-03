SAN BENEDETTO – Il giovane sambenedettese Giuseppe Alfieri, dopo la prima Italia Cup Ilca 4, valida per la selezione ai campionati Europei, è entrato nella Top Ten della ranking, qualificandosi per gli Youth European Championships Ilca 4 2024, a Izola in Slovenia.

Il sindaco Antonio Spazzafumo e l’assessore allo sport Cinzia Campanelli hanno accolto in Municipio l’atleta, che dal 5 al 12 aprile 2024 si sfiderà con i velisti più forti d’Europa.

Il Sindaco e l’Assessore hanno rivolto a Giuseppe un sincero “Buon Vento”, con l’auspicio di potersi complimentare a campionato concluso.