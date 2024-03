MONTEPRANDONE – Cè tempo fino a venerdì 22 marzo per aderire alla prima edizione di Monteprandone Urban Social Art (MUSA), festival di street art che ha lobiettivo di promuovere e valorizzare questa forma artistica, offrendo spazi piccoli o grandi allarte, portando la creatività sui muri di Monteprandone e Centobuchi.

Dopo l’incontro di presentazione del 2 marzo, sono già 60 gli iscritti di età superiore ai 6 anni che contribuiranno al progetto di Arte Partecipata di questa edizione 2024, fortemente pensata e voluta dall’Amministrazione comunale, curata dalla cooperativa sociale Pagefha, in collaborazione con il Centro di animazione e socializzazione pomeridiana Airone per bambini in età scolare, il Centro socio, educativo e riabilitativo diurno La Clessidra per adulti, la cooperativa Medihospes e l’Auser Insieme Monteprandone e la direzione artistica dello street artist milanese Cristian Sonda.

La fase operativa del progetto si terrà dal 4 al 16 aprile. Prevede lezioni con l’artista Cristian Sonda e la realizzazione di un murale sul tema della pace al Parco della Conoscenza di Centobuchi.

Per iscriversi basta scaricare il modulo https://www.comune.monteprandone.ap.it/wp-content/uploads/2024/02/PROGETTO-MUSA-min.pdf, compilarlo e inoltrarlo a serena.calvaresi@pagefha.com. Per informazioni: telefono 0735701553.

“L’arte è partecipazione ed espressione di comunità, uno strumento per attivare un dialogo tra generazioni e rendersi protagonisti di un percorso di confronto e scambio di idee per la crescita della comunità – spiega il sindaco Sergio Loggi – la finalità del nostro progetto, ideato insieme ad uno street artist affermato come Cristian Sonda, è quella della partecipazione dei cittadini al processo creativo del murale che realizzeremo tutti assieme al Parco della Conoscenza ad aprile. Quindi invitiamo fin da subito i cittadini e le cittadine a inviare idee progettuali ispirate al tema della Pace a Sonda e a rendersi, così, protagonisti di un processo di trasformazione e rigenerazione urbana attraverso la street art di Monteprandone e Centobuchi”.