MONTEPRANDONE – E’ attivo presso il Centro Pacetti, in via San Giacomo 107, a Centobuchi di Monteprandone uno sportello per i diritti e la tutela del paziente oncologico. Gestito dallassociazione di promozione sociale Bianco Airone di San Benedetto del Tronto, in collaborazione con l’Auser Insieme Monteprandone e con patrocinio del Comune di Monteprandone, lo sportello offre gratuitamente diversi servizi ai pazienti affetti da patologie oncologiche.

I volontari e le volontarie danno informazioni, orientamento, sostegno e ascolto ai malati oncologici e ai loro familiari in merito ai servizi relativi alle modalità di assistenza e alle opportunità previste per questa tipologia di pazienti, oltre che un servizio di trasporto dei pazienti verso ospedali per prestazioni radioterapiche e controlli vari.

Questa mattina, 13 marzo, il sindaco Sergio Loggi ha fatto visita alla presidente Ornella Vallesi e alla volontaria Laura Mercuri dellassociazione Bianco Airone, già operative presso lo sportello del Pacetti.

“Le malattie, in particolare quelle oncologiche, il più delle volte fanno piombare il malato e la propria famiglia in una situazione che non si è preparati a gestire – dichiara il sindaco Sergio Loggi – in questi casi da un lato è necessaria una Sanità che cura, dallaltro è indispensabile un mondo dell’associazionismo che si prende cura del malato oncologico, lo accompagna e lo segue in un percorso doloroso e psicologicamente difficile se lo si affronta da soli. Per questo l’Amministrazione comunale ha accolto favorevolmente la richiesta dallassociazione di promozione sociale Bianco Airone di aprire uno sportello sul territorio comunale. Ci auguriamo possa essere un punto di riferimento per tutto il territorio piceno e aiutare chi ne ha bisogno. Essere vicini a chi soffre dando loro risposte concrete, rappresenta un forte segnale di cura della propria comunità”.

“È il quarto sportello di ascolto attivo sul territorio Piceno – spiega la presidente Ornella Vallesi – sono convinta che questo Comune ha bisogno del sostegno di questa associazione essendo purtroppo tanti i pazienti oncologici. Molti ancora non conoscono la legge regionale 7/2021 (approvata da ben 36 anni e nel corso del tempo revisionata) che riguarda i rimborsi ai pazienti oncologici: permette di ottenere rimborsi per spese (benzina, alberghi, taxi, ristoranti) sostenute per accedere alle prestazioni (visite, controlli, terapie) sia in strutture regionali, sia fuori regione. Come associazione ci occupiamo di informare su questi servizi, ma anche di accompagnare le persone sole che devono recarsi agli ospedali attraverso un servizio di trasporto con nostri mezzi”.

Lo sportello è aperto ogni mercoledì dalle 10 alle 12, presso il Centro Pacetti di Centobuchi di Monteprandone. L’accesso al servizio è gratuito. Per informazioni biancoaironesbt@libero.it, telefono 3428460441 (Ornella) oppure 3477349710 (Laura).