PEDASO – Conto alla rovescia per la finalissima di sabato 16 Marzo, presso il CineTeatro di Pedaso, organizzata dalla Città di Pedaso e dalla vivace Artistic Picenum.

Alla presenza dell’autore storico di Zelig Giancarlo Bozzo e dell’autore Mediaset Teo Guadalupi, si contenderanno un posto nel prestigioso tempio della comicità italiana, i seguenti performers: Carolina Vicentini, Elisabetta Sabatini, Duo Bromance, Mirko Eleonori, Patrizia Mochi, Ennio Monachesi, Picciotto, Duo Articolo Determinativo. Completano la rosa, i due ripescati dal voto online di Area Zelig Cabaret, evento web che ha saputo riscuotere grande partecipazione: Laura Marcolini e Diego Fazi.

Ospite d’ onore il celebre volto della comicità italiana Giovanni Cacioppo, che proporrà il meglio del suo repertorio.

Welcome musicale a cura di J And, esibizione coreografiche portate in scena dalla prestigiosa scuola del Balletto delle Marche, diretto da Alice Bellagamba, mentre la presentazione del gala finale sarà affidato all’ esperienza e allo stile di Miss Marche 2020, Lea Calvaresi.

Una serata che si preannuncia ricca di grande suspense e intense emozioni umoristiche, che ha fatto già registrare il sold out nelle vendite in queste ultime ore.