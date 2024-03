SAN BENEDETTO – Oggi, 13 marzo 2024, ricorre il terzo anno dalla scomparsa di Guerino Di Berardino. Già presidente del quartiere Albula Centro, si impegnava in molti ambiti per il bene del suo quartiere e della sua amata San Benedetto. Si è battuto molto per la sanità, il decoro della città, è stato anche presidente di associazioni culturali.

Inoltre è stato fautore di diverse iniziative di musica jazz, fotografia, feste di quartiere, raccolte fondi per i più bisognosi. Tra gli eventi culturali da ricordare, il Premio Letterario del Tascabile e la Rivista del Circolo Riviera delle Palme.

Sempre in primo piano, tra le varie manifestazioni sambenedettesi, ha partecipato con la squadra Albula Centro al torneo di calcetto organizzato dalla nostra redazione, vincendo anche un’edizione del “Trofeo Riviera Oggi“, come a quella del Palio Velico dei quartieri di San Benedetto, vincendo anche in questo caso un’edizione.

Si è, poi, fatto promotore per il rifacimento della Piazza Pazienza che avrebbe voluto diventasse un palcoscenico per eventi e, tra quelli da lui promossi, si ricorda “Passeggiando tra le note”, evento di grande successo in tre serate tra balli e musica.

Un uomo appassionato e di valore. Il ricordo di un grande amico, da parte del vecchio direttivo del Comitato Albula Centro e della redazione di Riviera Oggi.