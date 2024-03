PICENO – In data 12 marzo 2024, presieduta dal Prefetto di Ascoli Piceno, Sante Copponi, si è tenuta la riunione per un esame congiunto delle problematiche riguardanti le conseguenze, in termini di sicurezza alla circolazione, sulla viabilità statale, provinciale e comunale nel caso di blocco del traffico autostradale provocato da incidenti stradali e la capacità del sistema, nel suo complesso, di attuare tempestive e adeguate misure per la sicurezza degli automobilisti e per assicurare la tutela della incolumità pubblica dei cittadini.

Alla riunione hanno partecipato:

Antonio Spazzafumo, Sindaco di San Benedetto

Alessandro Rocchi, Sindaco di Grottammare

Mauro Bochicchio, Sindaco di Castel di Lama

Alessio Piersimoni, Sindaco di Cupra Marittima

Pompeo Quagliozzi, Vice Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ascoli Piceno

Luca Iobbi, Dirigente Sezione Polizia Stradale di Ascoli Piceno

Roberto Paoletti, Vice Comandante dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno

Andrea Cosimi, per la Direzione Protezione Civile Regione Marche

Antonio Borraccini, per la Provincia di Ascoli Piceno

Massimiliano Di Egidio, per Polizia Locale del Comune di Offida

Marco Catalani, per Anas Marche

Marco Ciancetta, Rappresentante di Autostrade per l’Italia

Tutti i rappresentanti degli Enti/Uffici intervenuti all’incontro hanno informato il Prefetto sulle risorse e mezzi a disposizione e sulle procedure di intervento che saranno attuate, nell’ambito di competenza, per assicurare la sicurezza alla circolazione viaria in caso di emergenza sulla A14 e per l’attuazione di interventi di soccorso e assistenza agli automobilisti, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano approvato dalla Prefettura.

Si è concordato sulla necessità di ottimizzare le procedure organizzative per il raccordo e la comunicazione tra tutti gli enti interessati (arma dei carabinieri, polizia stradale, enti proprietari strade, comuni) al fine di coordinare nel miglior modo possibile gli interventi di gestione del traffico viario, nei tratti viari di competenza, attraverso il Comitato Operativo Viabilità (COV) chiamato ad assumere, in caso di necessità, le iniziative opportune per garantire la fluidità della circolazione sulla viabilità statale, provinciale e comunale.

Si è altresì convenuto, inoltre, di valutare la possibilità di rafforzare i rispettivi dispositivi in termini di risorse e mezzi, per consentire un intervento più rapido ed efficace in caso di emergenze causate dal blocco della circolazione sulla A14. In tal senso, il Prefetto si è impegnato a diramare una apposita raccomandazione rivolta ai responsabili degli Uffici competenti.

Il rappresentante dell’Ente Autostrade 7° tronco ha assicurato la massima attenzione dell’ente sull’attuazione dei dispositivi di sicurezza necessari, per un pronto intervento in caso di incidente stradale sul tratto viario autostradale. A conclusione dell’incontro il Prefetto ha ringraziato i partecipanti per il prezioso contributo fornito e gli impegni assunti.