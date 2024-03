La scrittrice Giulia Ciriaci, nata a Santa Maria di Acquasanta Terme, inizia a soli 19 anni l’attività di insegnante. Grande attrazione e influenza esercita su di lei la didattica proposta dal mensile per insegnanti “Scuola Italiana Moderna” edito da La Scuola ’Editrice di Brescia con docenti di alto spessore tanto che ben presto inizia a collaborare con la stessa. Prima segue e poi organizza dei corsi per conto della suddetta rivista in stretta collaborazione con Alfio Zoi, un importante esponente di “Scuola Italiana Moderna”, persona di grande fascino espositivo che diviene il suo mentore. Da lui apprende la differenziazione dei vari linguaggi espositivi, le tante tecniche narrative, i vari tempi di narrazione, cose che aveva nell’animo ma che non erano costituite in modo consapevole ed ordinato. Così inizia il piacere della scrittura e da qui i primi scritti che a partire dal 2006 prendono una loro veste grafica per conto della Fast Edit di Acquaviva Picena. I libri editi al momento sono nove e si possono distinguere in due filoni: libri di narrativa per ragazzi e libri di carattere storico