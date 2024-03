SAN BENEDETTO – Mezzo pesante a fuoco sull’Ascoli-Mare. Intervengono i vigili del fuoco.

Sembra che il camion trasportasse bancali di legno, traffico rallentato in direzione est. Chi viene da ovest deve uscire a Monsampolo. Disagi anche per il fumo che si è sprigionato nell’area a cavallo tra San Benedetto e Monteprandone all’altezza dello svincolo per l’autostrada.

Aggiornamento ore 15

L’autista è fortunatamente riuscito a mettersi in salvo, le cause dell’incidente sono al vaglio delle autorità competenti.

Traffico ancora rallentato in direzione est. Per chi viene da Ascoli uscita obbligata a Monsampolo.