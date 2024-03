Ha lasciato un messaggio preoccupante e poi è sparito.

Danilo Livi, 23 anni di San Benedetto, non si hanno più notizie di lui dal primo pomeriggio di oggi.

Come ci ha riferito il Commissario William Di Mizio, dopo il lavoro si è fatto riaccompagnare a casa ma poi non è mai salito nella sua abitazione, lasciando solo un bigliettino ai genitori. Il ragazzo lavora in una termoidraulica e dovrebbe avere ancora gli abiti da lavoro.

La famiglia, preoccupata ha sporto denuncia. Chiunque avvisti il ragazzo, è pregato di avvisare le Forze dell’Ordine.

AGGIORNAMENTO ORE 23

Ragazzo trovato a Porto San Giorgio grazie alle segnalazioni ricevute suo social a seguito dei vari post.