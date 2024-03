La fibrolisi è un termine che deriva prevalentemente dall’antico Greco da -lisi ( sciogliere) dia- (attraverso) quindi scioglimento delle fibre attraverso la pelle.

La fibrolisi è una metodica che si avvale di particolari strumenti detti fibrolisori per avviare o accelerare il processo di riassorbimento di noduli o aderenze fibrose (per esempio cicatrici), riportando il tessuto in condizioni di normalità. La fibrolisi è utilizzata non solo a fini terapeutici, ma anche diagnostici.